Cultura promove a 1ª Semana Municipal de Criatividade e Inovação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza a partir deste sábado, 22 de abril, até terça-feira, dia 25, a primeira Semana Municipal de Criatividade e Inovação em Campinas com atividades em ateliês e espaços culturais dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio e, em outras regiões da cidade, várias oficinas de design de moda, oficinas de grafitagem em jaquetas jeans, inclusão digital, sustentabilidade como a produção de tecido com material reciclável, entre outras. O objetivo da semana é dar visibilidade à Criatividade, à Economia Criativa, ao Empreendedorismo e à Inovação.

Lojas, ateliês e espaços culturais dos distritos estarão abertos neste sábado, das 9h às 14h, para as pessoas interessadas em conhecer os espaços ligados à Economia Criativa. O objetivo é mostrar o fazer artístico e o trabalho manual de sua produção e que envolvem autoria, design e sustentabilidade. A Feira de Artesanato e Agroecologia de Joaquim Egídio também participa da Semana.

Na programação há oficinas como a do dia 25 com o tema “Empreendendo com Criatividade e Inovação”. O intuito é mostrar que é possível empreender mesmo nas coisas mais simples, e apresentar ferramentas para que o indivíduo seja capaz de organizar seus processos ao empreender. (Confira a programação)

A Semana Municipal de Criatividade e Inovação em Campinas foi instituída pela Lei n. 16.253, de 12 de maio de 2022, de autoria do vereador Paulo Haddad. Ela foi incluída no calendário oficial de eventos do município para ser comemorada anualmente na semana que compreende a data de 21 de abril, Dia Mundial da Criatividade e Inovação segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

A celebração da semana é uma ideia do Movimento Campinas Criativa, formado por um conjunto de pessoas e organizações dos segmentos que compõem a Economia Criativa em Campinas e que têm como propósito potencializar a Economia Criativa local e estimular a abundância, por meio da difusão de informação e articulação em rede com foco em networking, negócios, trabalho, renda e políticas públicas.

Economia Criativa

Na semana passada o Observatório do Itaú Cultural divulgou um estudo que demonstrou que o PIB gerado pela economia da cultura e indústrias criativas em 2020 no Brasil é de 3,11%, superando o da indústria automobilística no mesmo período, que foi de 2,1%. Este mesmo estudo apontou que o setor emprega em torno de 7% dos trabalhadores formais e informais da economia brasileira.

