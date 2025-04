BASQUETE SUB 18 DE JAGUARIÚNA ESTREIA NA LIGA METROPOLITANA

Na noite desta quinta-feira,10, a equipe jaguariunense sub 18 de basquete masculino estreou na Liga Metropolitana jogando em Hortolândia diante do Unasp Tigers.

Com o ginásio lotado, o time da casa fechou o placar em 75 a 66.

Agora, os próximos três confrontos da equipe serão no Ginásio do Azulão. O primeiro deles está confirmado para o dia 24 de abril, quinta-feira, diante de Iracemápolis, às 20h30.

Concluindo a semana de estreias, neste sábado, dia 12, pela categoria Sub 21 a equipe jaguariunense jogará às 11h45 no Clube Fonte Nova, diante do IAPI – Campinas.