Cultura promove concurso online de fantasias de Carnaval

O 1º Concurso Virtual de Fantasias de Carnaval deve movimentar o Carnaval 2022 de Mogi Guaçu. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Buriti Shopping. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de fevereiro por meio de preenchimento de formulário disponível no link https://bit.ly/inscricaofantasia22. Cada cadastro de fantasia deverá ter um título e um histórico.

O concurso está dividido em quatro categorias, sendo: categoria 1, para crianças de 3 a 12 anos; categoria 2, participantes de 13 a 59 anos; categoria 3, acima de 60 anos e categoria 4, direcionada às famílias ou grupo de pessoas.

O secretário municipal de Cultura, André Sastri, explicou que as fantasias serão publicadas no Facebook da pasta em www.facebook.com/secult.guacu, na sexta-feira, 25 de fevereiro. “A apresentação será no formato de transmissão simultânea e, nesta live, anunciaremos os vencedores de cada categoria”, disse.

André Sastri contou que a ideia surgiu porque esse ano não haverá Carnaval de rua e de salão em Mogi Guaçu por conta da pandemia da Covid-19. “O Carnaval tem sua origem na antiguidade com festas e diversão. Assim, não podemos deixar essa festa tão linda passar em branco e, sim, mostrar para a população a sua importância. O concurso irá trazer a lembrança dos antigos carnavais e, desta forma, não deixaremos que caia no esquecimento”, comentou.

Segundo ele, o Carnaval é um dos eventos mais impactantes do país, sendo responsável por movimentar boa parte da economia em setores como cultura, turismo e negócios. “Sua importância enquanto elemento que compõe a identidade brasileira é inegável. Um ritual nacional que une todos numa mesma classe social e numa parodização da sociedade”, ressaltou.

Mais informações na sede da Secretaria de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, ou pelo telefone 3811-8650.

Campeões

A premiação será oferecida pelo Buriti Shopping e os vencedores de cada categoria receberão os prêmios descritos abaixo.

Categoria 1: cinco vouchers de passaporte para brincar no playground da loja Play Games.

Categoria 2: cinco vouchers no valor de R$ 50 cada um, para compras na loja TFlow.

Categoria 3: cinco vouchers de book fotográfico da Agência WR do Buriti Shopping.

Categoria 4: um combo para cada participante contendo um ingresso de cinema, com direito a pipoca e refrigerante ou água no Cineflix do Buriti.