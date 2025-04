Cultura realiza inscrições para o 14º Festival de Teatro de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou as inscrições para o 14º Festival de Teatro de Mogi Guaçu. Os grupos interessados em participar devem efetuar as inscrições por meio de preenchimento de formulário pelo link: https://bit.ly/14FestivaldeTeatro2025 até o dia 24 de abril. O edital completo encontra-se no Diário Oficial do Município publicado no sábado, 5 de abril, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjM0NDcx, a partir da página 5.

O cadastramento deverá ser feito pelo responsável do grupo, desde que ele tenha idade a partir de 18 anos. Podem se inscrever para o festival, cias de teatro estudantil, amador, profissional, além de produções independentes e grupos de teatro de cursos livres (arte, música, dança, línguas e demais que não se enquadram na Educação Básica regulamentada por lei).

O objetivo do evento é sensibilizar as pessoas sobre a importância do teatro como forma de expressão e difundir a arte. “O teatro é um veículo de comunicação que mostra a identidade cultural e proporciona a conscientização e reflexão na sociedade, além de incentivar a formação e expansão de grupos de teatro amador e profissional de Mogi Guaçu”, comentou André Sastri, secretário de Cultura.

O 14º Festival de Teatro será realizado nos dias 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 de maio, sempre às 20h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. As datas para as apresentações serão distribuídas por sorteio e a divulgação será feita no dia 3 de maio por meio dos contatos informados na ficha de inscrição.

Regulamento e premiação

Serão selecionados até seis espetáculos teatrais, que serão escolhidos por uma comissão, sendo dois representantes da Secretaria Municipal de Cultura e um da sociedade civil. Todas as despesas necessárias para a montagem das peças, alimentação e transporte ficarão a cargo do grupo.

As três primeiras colocadas serão premiadas com os valores de R$ 3.000,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.000,00 (3º lugar), enquanto as demais receberão R$ 250,00 (4º, 5º e 6º lugares). E todos os grupos participantes receberão troféus, assim como os vencedores das categorias de melhor atriz, ator e direção.

Também serão oferecidas medalhas de menção honrosa aos que se destacarem nos seguintes quesitos: cenário, figurino; iluminação, sonoplastia, maquiagem, atriz e ator destaques e atriz e ator coadjuvantes.