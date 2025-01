Cultura realiza reunião com agentes culturais para o Carnaval

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura da Estância de Amparo realiza na quinta-feira, 16, uma reunião com representantes de bandas, blocos carnavalescos, artistas e fazedores de cultura, a partir das 15 horas, no Paço Municipal.

A Prefeitura confirmou para este ano, eventos de sexta-feira, 28 de fevereiro a terça-feira, 4 de março, para o Carnaval da cidade, que movimentará Centro Histórico, com os blocos, Distritos e Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia.

Nos próximos dias, os editais de chamamento para as atividades culturais e de exploração de espaços públicos para o evento deve ser publicada no Jornal Oficial do Município.

“Teremos um calendário de evento que movimentará a Economia Criativa da cidade, e, claro, o Turismo. Amparo tem tido um dos mais atrativos eventos do Circuito das Águas Paulista e o prefeito Carlos Alberto quer uma programação que a família possa curtir nos cinco dias de festa”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira.