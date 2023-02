Cultura realiza reunião preparatória com os Blocos de Carnaval

A Secretaria Municipal de Cultura já iniciou os preparativos de organização para o Carnaval Família: Guaçu Folia 2023. Por isso, a pasta promoveu nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, uma reunião com representantes dos quatro blocos carnavalescos que se apresentarão no evento nos dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo de Carnaval, no Parque dos Ingás, no Centro. O evento terá entrada gratuita.

O encontro aconteceu na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural. Os blocos participantes do Guaçu Folia 2023 serão: Aliança Geek, Inclusão Folia, Remelexo e Cerâmica Clube. A Secretaria Municipal de Cultura disponibilizará cerca de R$ 5 mil para premiar dois grupos vencedores do evento. Além dos blocos, haverá também apresentações artísticas com bandas e DJ.

No sábado de Carnaval, 18 de fevereiro, a folia começa com apresentação de DJ às 16h. Na sequência, às 17h, inicia-se os desfiles dos blocos. Já à noite, a partir das 19h, terá apresentação artística com banda no palco do Parque dos Ingás. Depois, às 21h, acontecerá o desfile do Concurso de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval Família: Guaçu Folia 2023.

Na programação de domingo, 19 de fevereiro, os blocos começarão as apresentações uma hora mais cedo, às 16h. Após, às 19h, terá novamente outra banda artística no palco, seguida por DJ. Nos dois dias de evento, o encerramento da folia está previsto para a meia-noite.

O secretário de Cultura, André Sastri, comentou que é importante o Poder Público apoiar a maior festa popular do Brasil. “Queremos que o Carnaval Família: Guaçu Folia 2023 aconteça de forma organizada, garantindo a diversão, segurança, cuidados ao patrimônio público, entre outros detalhes que vão assegurar que a folia aconteça da melhor forma possível”, disse.

Grito de Carnaval

A Secretaria Municipal de Cultura também irá promover o Grito de Carnaval O evento será no dia 12 de fevereiro, um domingo, das 10h às 15h, na Praça Duque de Caxias, no Centro, atrás da antiga Estação. A pré-celebração da Festa de Momo terá a presença do grupo Samba na Estação e da Bateria da Asas Show. A entrada é franca e a classificação etária é livre.

“Estamos preparando uma festa para a família, comemorando o retorno do Carnaval. Após dois anos sem realizar os festejos, hoje foi dado o pontapé inicial para o Carnaval 2023 de Mogi Guaçu”, comemorou André Sastri.