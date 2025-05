14º Festival de Atletismo reúne cerca de 1,6 mil estudantes da rede municipal de ensino

A Secretaria Municipal da Educação promove mais uma edição do Festival de Atletismo. Nos dias 15 e 22 de maio, cerca de 1.600 estudantes da rede municipal de ensino vão participar do 14º Festival de Atletismo. O evento é direcionado para os estudantes do 4º e 5 º ano.

A competição vai acontecer no Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Nesta quinta-feira, dia 15 de maio, participam do festival os estudantes do 4º ano e, na próxima semana, no dia 22 de maio, será a vez dos estudantes do 5º ano. No primeiro bimestre, os estudantes aprendem sobre as modalidades do atletismo, seguindo o Currículo Paulista.

A competição faz parte desse processo de aprendizagem, oferecendo aos estudantes a oportunidade de vivenciar experiências fora da escola e conhecer os diversos espaços disponíveis para a prática esportiva. O evento é promovido pela Secretaria da Educação com a colaboração dos professores de Educação Física da rede municipal.