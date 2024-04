Cultura reúne representantes para força-tarefa em defesa dos monumentos de Campinas

Foi estabelecido como prioridade o monumento-túmulo do Carlos Gomes, mas foram também elencados demais monumentos da cidade nas ações de preservação

Representantes do poder público e da sociedade civil em reunião nesta segunda-feira, 1º

Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio da Coordenadoria Departamental do Patrimônio Cultural, do Gabinete do prefeito, da Guarda Municipal, da Cimcamp e do Departamento de Parques e Jardins estiveram reunidos com membros da sociedade civil, associações, entidades e institutos para tratar da segurança, preservação e conservação de monumentos históricos da cidade. O encontro foi na Sala Azul da Prefeitura, na tarde de segunda-feira, 1º de abril.

O tema principal girou em torno do monumento-túmulo de Carlos Gomes, na região central, mas também abarcou outros monumentos do município. Na reunião foram discutidas duas etapas de trabalho: uma primeira, de recomposição dos monumentos, e uma segunda relativa à segurança e monitoramento dos monumentos. Foi proposta a criação de grupo de trabalho para acompanhamento das ações, objetivando analisar e definir as alternativas para a recomposição das peças furtadas, bem como para avaliar a melhor tecnologia a ser empregada para fazer frente aos furtos e roubos de peças, incluindo a aplicação de inteligência artificial.

Foi estabelecido como prioridade o monumento-túmulo do Carlos Gomes, mas foram também elencados demais monumentos da cidade, que devem ser contemplados nessa força-tarefa de defesa do patrimônio monumental de Campinas.

“Vamos focar em um projeto-piloto tendo como base o túmulo-monumento do Carlos Gomes, porém ele será a mola propulsora para a realização de novas etapas elencando outros monumentos que sofrerão essas intervenções”, explicou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.

Já estão sendo agendadas para esta e para a próxima semanas, reuniões com grupo de segurança e de recomposição – esta com a presença de Marcos Tognon, professor doutor da Universidade Estadual de Campinas, na área de História da Arte.

Participaram da reunião por parte das entidades: Sérgio Capone, presidente da Academia Campineira de Letras e Artes (ACLA); Alcides Acosta, presidente do Centro de Ciências Letras e Artes (CCLA); Jorge Alves de Lima, presidente da Academia Campinense de Letras; Josemar Giorgetti, advogado representante da OAB no Condepacc; Eduardo Sancho, do Instituto Carlos Gomes; e João Gabriel Bertollini, da Abal – Associação Brasileira “Carlos Gomes” de Artistas Líricos.

Por parte da Prefeitura participaram: a comandante geral da Guarda Municipal, Maria de Lourdes Soares; o coronel André Pacheco, da Cimcamp; Robson Santos Caldeira, do Departamento de Parques e Jardins; e da Secretaria de Cultura, os diretores de Turismo, Eros Vizel e administrativa, Marianne Bockelmann; além de Nilda Rodrigues, diretora administrativa do gabinete do prefeito.