Cultura Rock Especial abre 1ª noite do Festival de Torresmo, Churrasco e Cerveja Artesanal

Evento acontecerá nesta quinta-feira (14) com bandas Rustic Brothers BR e You Groove

O Cultura Rock, organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, terá uma nova edição especial. O evento tradicional abrirá o Festival de Torresmo nesta quinta-feira (14) e promete agitar o público na Lagoa dos Pássaros.

As bandas confirmadas para a festa são a Rustic Brothers BR e You Groove. Além de muita música de qualidade, o Festival contará com comidas diversas (torresmo, churrasco e cerveja artesanal) e diversão para toda a família.

Festival de Torresmo, Churrasco e Cerveja Artesanal

A festividade acontecerá de 14 a 17 de setembro, com entrada franca, em estrutura montada na Lagoa dos Pássaros. Ao longo dos 4 dias, os moradores poderão desfrutar de um ambiente pet friendly, espaço kids e shows de diferentes gêneros musicais.

Vale ressaltar que o Festival está sendo realizado pelo WeDo Produções e Eventos com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira.

Programação

14 a 17 de setembro

QUI 14 SET – das 18h às 23h

SEX 15 SET – das 18h às 23h

SAB 16 SET – das 12h às 23h

DOM 17 SET – das 12h às 22h

Torresmo de Rolo;

Cerveja incríveis (mais de 60 rótulos)

Joelho de Porco;

Assadores BBQ;

Gastronomia diversas;

Burguers.

LINE UP

QUINTA-FEIRA:

– CULTURA ROCK 19h

SEXTA-FEIRA :

– JHIVAGO & MARIANA 19h

SÁBADO:

– LADY MADONNA 17h

– KEEP ON ROCK 20h

DOMINGO:

– CHERRY MOON ROCK BAND 14h

– CONFISCO (COVER CHARLIE BROWN JR) 19h