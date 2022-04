Cultura Rock Especial reúne milhares de pessoas em Artur Nogueira



Shows musicais com as bandas Look Your Horizon e Into The Void integraram as comemorações dos 73 anos da cidade

O Cultura Rock Especial reuniu milhares de pessoas na Lagoa dos Pássaros, nesta quinta-feira (07), em Artur Nogueira. Em cima de um mega palco, as bandas Look Your Horizon e Into The Void (Tributo Black Sabbath) agitaram o público durante as mais de quatro horas de evento.

A atração integrou as comemorações dos 73 anos do município – celebrado em 10 de abril, e contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo. O prefeito Lucas Sia prestigiou a abertura dos shows musicais, acompanhado do vice Davi Fernandes, a chefe de Gabinete Mayra Barbosa, e o vereador Henrique Telles.

“Iniciamos os eventos de aniversário da nossa querida Artur Nogueira em grande estilo. Fazia tempo que eu não via a cidade tão alegre e festiva. Após longo período sem eventos, chegou o momento de comemorar. Temos um calendário cheio de celebração para todo o mês de abril”, frisou Sia.

Os shows fizeram parte da contrapartida dos artistas que foram beneficiados com recursos da Lei Aldir Blanc, a qual foi sancionada pelo Governo Federal em virtude do estado de calamidade pública proveniente da pandemia de Covid-19. A legislação ampara o setor artístico e cultural com recursos e repasses de valores da União.

Segundo o secretário de Cultura & Turismo, Renato Carlini, o mega palco, formato concha, conta com uma estrutura de 18×18 metros. No local, também foram instalados telões de LED.