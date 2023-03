CulturaEmCasa comemora o Dia do Teatro e o Dia das Línguas de Sinais com espetáculo acessível

A plataforma #CulturaEmCasa celebra nesta semana o Dia Internacional das Línguas de Sinais (23/3) e o Dia Mundial do Teatro (27/3) com a apresentação do espetáculo de dança e teatro a peça “Depois do Silêncio”, acessível para pessoas com deficiência auditiva. A #CulturaEmCasa, uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa com gestão da Amigos da Arte, é a maior plataforma de streaming cultural da América Latina.

“A #CulturaEmCasa trabalha com foco na democratização da cultura, e não há como pensar democratização sem inclusão, por isso tratamos o tema das acessibilidades com a importância que exige. Por exemplo, além das ferramentas de navegabilidade que facilitam o acesso, temos um ícone na plataforma que reúne todos os conteúdos acessíveis e nossa intenção é que as ações da #CulturaEmCasa estejam cada dia mais alinhadas com a realidade de um mundo 100% acessível a todos”, afirma Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte.

A peça “Depois do Silêncio” é baseada na vida de Helen Keller, que perde a visão e audição com poucos anos de idade e vive em um mundo totalmente apartado até que conhece a professora Anne Sullivan. Com direção e coreografias de Eliana Carneiro e Rogero Torquato, o espetáculo é baseado em fatos reais da vida de Helen (1880-1968).

A partir do encontro, Anne começa a ensinar libras tátil e fazer com que Helen aprenda a se comunicar com o mundo exterior. No espetáculo, as atrizes/dançarinas Camila Guerra e Naira Carneiro interpretam Anne Sullivan e Helen Keller, e Renata Rezende (atriz surda), traz ao palco um contexto atual e autobiográfico, criando um contundente diálogo paralelo entre as personagens de 1890 e os dias de hoje.

A peça, além de contribuir para a reflexão sobre a temática da acessibilidade e visibilidade das pessoas com deficiência, também é um exemplo de inclusão a partir do encontro de atrizes ouvintes e surdas em cena. A montagem é bilíngue, sendo encenada em português e em Libras pelas próprias atrizes, sem a necessidade de um intérprete externo, tornando a apreciação inclusiva para surdos.

Com cerca de cinco mil conteúdos e quase oito milhões de visualizações, a plataforma #CulturaEmCasa comemora três anos de lançamento no próximo dia 20 de abril. Durante o período, reuniu um acervo com mais de cinco mil conteúdos, de 13 linguagens – “Cinema”, “Circo”, “Conteúdos Acessíveis” “Cultura Popular”, “Dança”, “Gastronomia”, “Humor”, “Infantil”, “Literatura”, “Museus”, “Música”, “Ópera” e “Teatro”. Todo o conteúdo da #CulturaEmCasa, clique aqui.

#CulturaEmCasa

A plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa tem a missão de ampliar o acesso da população a conteúdos culturais de qualidade, 100% gratuitos e difundir a intensa produção cultural do Estado de São Paulo, seus equipamentos e municípios. Em dois anos, a #CulturaEmCasa atingiu 4,4 mil cidades do Brasil e 166 países. A plataforma foi responsável pelo emprego direto e indireto de mais de 21 mil profissionais do setor, entre artistas, produtores e técnicos. CulturaEmCasa é uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa gerida pela Amigos da Arte e conta com um acervo com mais de cinco mil conteúdos com diferentes linguagens artísticas, entre elas, peças de teatro, shows, musicais, entrevistas, infantis e produções exclusivas.

Lançada em abril de 2020, a plataforma, disponível na GoogleStore e AppleStore gratuitamente, já foi acessada 7,7 milhões de vezes. São cerca de 3,6 milhões de usuários de 5,5 mil cidades. Com os olhos voltados para a diversidade, no começo de 2022, a plataforma, que já possuía ícones de acessibilidade, inaugurou uma categoria exclusivamente dedicada aos conteúdos acessíveis.

A ferramenta reúne também conteúdo do Teatro Sérgio Cardoso, do Teatro Estadual de Araras, além de diversos programas de difusão cultural como o Festival de Circo Online de São Paulo, o #CircuitoSP Online, a #ViradaSP Online, e o #SPGastronomia. Integram ainda a programação da plataforma, diversas iniciativas das instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, entre as quais a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), a Jazz Sinfônica, a Pinacoteca, a São Paulo Companhia de Dança, o Conservatório de Tatuí, o Projeto Guri, Fábricas de Cultura, TV Cultura, Bibliotecas, e os Museus da Imagem e do Som, MIS Experience, do Futebol, Índia Vanuíre, Casa de Portinari, Felícia Leirner/ Auditório Claudio Santoro, além dos museus casa-literários, Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida.

Amigos da Arte

A Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão do Teatro Sérgio Cardoso, Teatro Sérgio Cardoso Digital e Teatro de Araras, além da plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus mais de 17 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 60 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.