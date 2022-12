Cultural Rock Especial de Natal será na Lagoa dos Pássaros

Cultural Rock Especial de Natal será na Lagoa dos Pássaros

_Evento acontece em 15 de dezembro, a partir das 20h, com as bandas

Macaivos e Into The Void_

Em clima de Natal, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da

Secretaria de Cultura & Turismo, levará boas músicas à população

neste fim de ano. Isso porque, no próximo dia 15 de dezembro, a partir

das 20h, acontece o Cultura Rock Especial, na Lagoa dos Pássaros.

Integrando a programação “Natal em Artur Nogueira – Tempo de

Esperança e Renascimento”, o público prestigiará o bom e velho Rock

and Roll, interpretado pelas bandas Macaivos e Into The Void – Black

Sabbath. No local, será montado um grande palco para receber os

artistas.

O prefeito Lucas Sia (PSD) convida a população nogueirense. “Vamos

celebrar esse evento que é tradição em Artur Nogueira há dez anos e,

ao mesmo tempo, vivenciar a magia do Natal”, destacou Sia.

INTO THE VOID

Em 1968 nasceu uma das maiores bandas do heaven metal e que deixou

grandes influências no rock and roll: a Black Sabbath.

Motivado pelas letras marcantes e harmonias únicas, o grupo de músicos

decidiu manter o legado vivo e homenagear a icônica banda – considerada

uma obra prima na história do rock. A ideia era puxar duas vertentes

que se destacaram: Ozzy Osborne e James Rone Dio.

Diante da admiração mútua dos integrantes, nasceu a Into the Void –

Black Sabbath Tributo. A proposta é fazer o público voltar no tempo e

apreciar novamente esses grandes sucessos.

A banda é formada por Ágape Evolvere (vocal); Zinho Avancini

(bateria); Ricardo Martins (Guitarra); e Eriberto Ferraretto (baixo).

MACAIVOS

A segunda banda a subir ao palco será a Macaivos – formada por amigos e

músicos, sobretudo amantes do bom rock and roll. Eles prometem grandes

clássicos e canções que marcaram épocas.