Cura Fest leva show do Pense e bandas de rock à Concha Acústica

Evento acontece no sábado, 12 de agosto, das 12h às 20h, com food trucks ao longo do dia

Festival Cura Fest tem entrada gratuita e quem quiser pode contribuir com 1kg de alimento não-perecível

A Concha Acústica do Parque Taquaral recebe no sábado, 12 de agosto, a 2ª edição do Cura Fest, festival de música gratuito. O evento reúne bandas que se apresentarão das 12h às 20h. A realização é da banda Cura, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Esta edição é muito especial para nós por ser um desafio tirar do papel um evento desse porte, sem fins lucrativos e desenvolvido por uma banda underground como o Cura, que tem pouco tempo de estrada e conseguir fazer isso duas edições seguidas. É uma vitória para a cultura de Campinas e para nós, como músicos e cidadãos”, comenta Diego Torres, vocalista da banda Cura e um dos idealizadores do festival.

O evento reunirá o grupo Bateras Beat, formado por professores e alunos da escola de mesmo nome, que também é um dos apoiadores do festival, e shows das bandas Fogo51, Sujera, Pense, além do Cura, responsável pelo festival.

Segundo Torres, nos intervalos entre as apresentações, o palco será tomado pelo projeto social The Eggplant Show, cujo propósito é incentivar o universo do skate e torná-lo mais acessível a todos. “Além disso, ChuvaTV garantirá a diversão com brincadeiras interativas e sorteios de brindes, proporcionando uma experiência completa e animada para os espectadores”.

O evento contará com a presença de food trucks, oferecendo opções variadas. Além disso, durante o evento, haverá campanha de arrecadação de alimentos não-perecíveis, que serão destinados ao Coletivo Vida Nova.

Serviço

CURA FEST

Data: 12/08/ (sábado)

Horário: 12h às 21h

Local: Concha Acústica do Taquaral.

Entrada franca

Doação de 1kg de alimento não-perecível