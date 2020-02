Curso de Pedagogia com nota máxima no MEC visa incentivo à formação superior

Os interessados em cursar Pedagogia, um dos cursos mais procurados do Brasil e que oferece um amplo campo de atuação no mercado de trabalho, acabam de ganhar um importante incentivo financeiro. Pois o curso de Pedagogia da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna), que foi recentemente avaliado com nota máxima (nota 5) pelo MEC (Ministério da Educação), é oferecido por R$ 487,00, valor com desconto de 25% de pontualidade.

“Não se trata apenas de baixar o preço do curso, é sim um incentivo à formação superior, pois estamos ofertando toda a nossa qualidade, que é uma tradição nos cursos da UniFAJ, a um valor bastante acessível”, afirma a professora doutora Regina Maringoni, coordenadora do curso.

“O curso de Pedagogia da UNIFAJ tem por base e referência a prática profissional do professor e do pedagogo em suas mais abrangentes dimensões profissionais, prática essa que os alunos têm desde o primeiro dia de aula”, garante a coordenadora.

A docente explica que o curso de Pedagogia da UniFAJ, que tem professores capacitados, todos doutores e de atuação profissional de destaque no mercado de trabalho, desenvolve suas aulas baseadas em Metodologias Ativas, incorporadas à reflexão teórica e significativa da formação acadêmica e profissional. Além de ter presença nos equipamentos educacionais do município de Jaguariúna e cidades das regiões, com alunos fazendo estágio e pesquisas acadêmicas nesses locais e com oportunidade de estágio na área desde o primeiro semestre do curso.

“Temos Projetos Integradores envolventes, com mostras para a comunidade acadêmica e externa”, acrescenta.

A professora aponta que há muitas oportunidades de concurso para quem cursa Pedagogia, que mesmo com as recentes mudanças econômicas, são muito frequentes, com possibilidade de um trabalho com estabilidade.

“Além disso, mesmo com a Reforma da Previdência, os professores e professoras se aposentam cinco anos antes dos outros trabalhadores”, cita.

Para mais informações sobre o Vestibular Continuado 2020 da UniFAJ e todas as condições oferecidas acesse o site da instituição (www.faj.br), ou pelo telefone 0800 775 55 55. A instituição também está aceitando transferências.