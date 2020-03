Da sala de aula para o Rally dos Sertões

Ex-aluno do Senac Mogi Guaçu foi responsável pela área de logística da equipe no campeonato e colocou em prática o conteúdo aprendido durante o curso

O Rally dos Sertões é uma prova que exige uma boa integração da equipe e para vencer é preciso mais do que bons pilotos e máquinas equipadas, é necessário um trabalho nos bastidores realizado com maestria. Quem teve o privilégio de participar pela segunda vez dessa experiência em 2019 foi o ex-aluno do Senac Mogi Guaçu, Yago Trevisani, que na época cursava o Técnico em Logística e pôde colocar em prática o aprendizado de sala de aula no rali que foi de Campo Grande até Fortaleza. “Éramos em 30 pessoas na equipe Mitsubishi Spinelli Racing e cada um tinha um papel fundamental para que toda a engrenagem funcionasse corretamente, eu era responsável pelo abastecimento de insumos e peças automotivas durante a competição”, explica.

Yago começou a trabalhar com apenas 16 anos no ramo automotivo. Em 2014 foi jovem aprendiz na Mitsubishi e no ano seguinte foi contratado como auxiliar mecânico. “Como já havia passado por outras áreas durante o período que fui aprendiz, pude auxiliar no estoque e comecei a me interessar mais por essa área operacional”, comenta.

Em 2015, o jovem participou pela primeira vez da competição, como auxiliar geral. No ano seguinte, Yago foi para Portugal conferir o estoque das peças automobilísticas que seriam importadas para o Brasil. Em 2017, o profissional foi contratado pela Spinelli Racing Experience. “Fui contratado como estoquista e senti a necessidade de me aperfeiçoar na área. Procurei o Senac para fazer o Técnico em Logística e durante o curso tive a oportunidade de participar do Rally dos Sertões. Foi incrível poder colocar em prática todo o conteúdo que havia aprendido em sala de aula. Nossos dois carros conquistaram o terceiro lugar nas categorias Production T2 e Protótipo T1″, comemora o profissional.

A área de logística é bastante ampla e possui vários focos de atuação, desde os mais operacionais até os mais estratégicos. Para quem quiser se aprofundar nesse setor, o Senac Mogi Guaçu está com inscrições abertas para os cursos: Logística de Transportes e Logística, Marketing e Vendas. Informações sobre os cursos acesse: www.sp.senac.br/mogiguacu.

