DAEE e Saean desmentem fake news de embargo de obra da Represa do Poquinha

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) desmentiram a fake news de embargo de obra da Represa do Córrego Boa Vista, popularmente conhecido como Poquinha. Ao contrário do que divulgado em grupos de redes sociais, a construção da barragem segue avançando e mantém o cronograma estabelecido desde o início.

Em nota emitida nesta sexta-feira (30), o DAEE afirmou que não há fundamentos sobre eventual desistência da empresa contratada, nem tampouco de paralisação das atividades.

CONFIRA NOTA NA ÍNTEGRA

“O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Governo do Estado de São Paulo – DAEE está realizando as obras de implantação da Barragem no Ribeirão Boa Vista, no local conhecido como “Poquinha”, por meio do contrato 2022/22/00096.6, no valor total de R$ 10.689.545,74 e prazo de execução de 18 (dezoito) meses, com conclusão prevista para março de 2024.

Quando concluído, o barramento e seu reservatório, com capacidade de 150.000 m3, terão capacidade para regularizar o abastecimento da cidade de Artur Nogueira em um horizonte de 30 anos, garantindo a segurança hídrica para o município.

Foram realizados até o momento, diversos serviços preliminares constantes do contrato e que se referem às fases iniciais de implantação, como sondagens de subsolo, locações topográficas, e levantamentos ambientais. O atual momento das obras se refere à obtenção dos competentes licenciamentos, para que a implantação seja bem-sucedida.

As atividades seguem dentro do cronograma estabelecido, não havendo fundamentos sobre eventual desistência da empresa contratada, nem tampouco de paralisação das atividades.

O DAEE, por meio do seu quadro técnico, reafirma o seu compromisso com a execução da referida obra e sua conclusão, tão necessária ao abastecimento público do município.”

ABASTECIMENTO PARA 30 ANOS

Popularmente conhecido como Poquinha, o córrego receberá uma barragem e um reservatório de 150.000 m³, que garantirão segurança hídrica para Artur Nogueira até 2052, evitando a falta de água em períodos de estiagem. O investimento da construção é milionário e o prazo de conclusão da obra está previsto para março de 2024.

A obra foi anunciada em maio de 2022 e segue avançando. Atualmente, Artur Nogueira conta com o abastecimento de água por meio da barragem do Cotrins, além da captação superficial em fio d’água do Rio Poquinha e poços profundos no município.

De acordo com Gabriela Montoya, presidente do Saean, além de garantir segurança hídrica para Artur Nogueira, a represa também vai promover o abastecimento necessário para o desenvolvimento da cidade pelos próximos 30 anos. As projeções serão reavaliadas ao longo dos anos.