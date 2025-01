JAGUARIÚNA PASSA A INTEGRAR O MAPA DO TURISMO BRASILEIRO

Jaguariúna conquistou um importante avanço para o setor turístico. O município agora faz parte do Mapa do Turismo Brasileiro, iniciativa do Ministério do Turismo, que realiza o Programa de Regionalização do Turismo com o objetivo de fortalecer a gestão e estruturar pontos com potencial para atrair visitantes, fomentando o desenvolvimento turístico de forma integrada e regionalizada em todo o País.

O programa estabelece políticas públicas que incluem diretrizes, estratégias e intenções para o crescimento sustentável do turismo em diversas regiões. Ao integrar o mapa, Jaguariúna passa a contar com novas oportunidades de pleitear recursos federais destinados a melhorias em infraestrutura turística, capacitação profissional e participação em ações promovidas pelo Ministério do Turismo.

“Essa conquista representa um marco importante para o turismo da nossa cidade. Com a participação nesse programa e graças à boa qualificação do município, é possível pleitear recursos federais para investimento em infraestrutura turística, formações profissionais e participações de diversas ações empreendidas pelo Ministério do Turismo”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e de Agronegócios de Jaguariúna, Mariana Camargo Bruscato.

Com esse reconhecimento, Jaguariúna destaca sua vocação em prol do desenvolvimento do turismo local, fortalecendo a economia e oferecendo aos visitantes uma experiência ainda mais atrativa e estruturada, com seus diversos pontos turísticos, como o Centro Cultural, a Maria Fumaça, o Parque Linear, o Parque dos Lagos, o Portal Turístico, entre outros.

Foto: arquivo