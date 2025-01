Prefeitura anuncia período de matrícula e rematrícula para oficina de esportes em Artur Nogueira

Cadastros para 2025 podem ser feitos a partir desta segunda-feira (20) no Ginásio de Esportes Maurício Sia

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, vai iniciar nesta segunda-feira (20) o período de matrículas e rematrículas para as oficinas e escolas esportivas do município. Com uma ampla variedade de modalidades gratuitas, as atividades prometem movimentar crianças, jovens, adultos e idosos em 2025.

As oficinas atendem a diversas faixas etárias e interesses, com modalidades para ambos os sexos. Entre as atividades oferecidas estão dança, Fit Dance, Jazz Infantil e Oficina Teen, basquete (12 a 21 anos), futebol (10 a 21 anos), futsal (5 a 21 anos), judô (a partir dos 5 anos), voleibol (10 a 49 anos), vôlei de praia (14 a 49 anos) e voleibol adaptado para a melhor idade (50+).

O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Caio Rodrigues, destacou a importância das atividades esportivas na formação dos cidadãos.

“Tratamos o esporte com a importância que ele tem que ter. Sabemos que a atividade física vai além de uma prática esportiva. Por isso, pensamos sempre em entregar o melhor para os nossos alunos, oportunizando vivências que podem ser de lazer, educacionais, sociais ou mesmo de rendimento”, ressaltou.

Como se inscrever?

Os interessados devem comparecer ao Ginásio de Esportes Maurício Sia, entre os dias 20 e 24 de janeiro, das 8h30 às 16h30, munidos de RG, CPF e comprovante de residência.

Para facilitar o acesso, um plantão especial será realizado no sábado, dia 25 de janeiro, das 8h30 às 12h.

No caso de menores de idade, é indispensável a presença de um responsável legal, que deverá informar o local de estudo e os horários do aluno, já que as atividades são oferecidas no contraturno escolar.

Inscrições para Judô

As matrículas específicas para as aulas de judô serão realizadas no Dojo Central (localizado ao lado do INSS), das 7h às 18h, e exigem a apresentação de uma foto 3×4, documento do aluno (RG, CPF ou Certidão de Nascimento) e documento do responsável.

Já o Judô nas Escolas terá seu período de matrículas aberto após o início do ano letivo, com datas a serem divulgadas.