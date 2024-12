Escritor lança livro com às memórias de José Carlos Pintor sobre o Esporte de Pedreira e cidades da região

No último sábado, 14 de dezembro, a Câmara Municipal de Pedreira foi cenário do lançamento do livro “O que fez a diferença? ”, escrito por Sidenei Defendi. A obra reúne as memórias de José Carlos Pintor, destacando momentos marcantes do esporte em Pedreira e em cidades da região, celebrando a história e o legado esportivo local. O evento foi enriquecido por uma apresentação especial da Corporação Musical Santana, tornando a ocasião ainda mais memorável.

O livro narra a trajetória de José Carlos Pintor, suas lutas, conquistas e, sobretudo, a gratidão às pessoas que o ajudaram a enfrentar inúmeros desafios ao longo de sua jornada.

“Fico muito emocionado em ver minha história e a história do esporte de Pedreira eternizadas neste livro. Tudo o que conquistei foi graças a uma equipe unida e à força que sempre encontrei na nossa comunidade. Espero que essa obra inspire os jovens a lutarem pelos seus sonhos”, declarou José Carlos Pintor.

Figura central no esporte local, José Carlos foi um dos grandes responsáveis por levar a equipe feminina de Pedreira à Divisão AII do Basquete Profissional. Além disso, desempenhou papéis importantes como Secretário de Esportes, Presidente de Agremiações Esportivas e em diversas outras iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento do esporte na região.

Na ocasião, o Presidente da Câmara Municipal, José Luis Nieri, através de “Moção de Parabenização”, aprovada pelos demais vereadores, e contando com as presenças do Prefeito Fábio Polidoro e do Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, prestou homenagem a José Carlos Pintor. “Nosso amigo José Carlos Pintor, figura bastante conhecida e respeitada em Pedreira, contribuiu significativamente para o progresso da nossa cidade. Neste evento especial de lançamento do livro, tivemos a honra de entregar uma Moção de Congratulações em reconhecimento aos trabalhos realizados por ele e por esta importante obra que preserva a memória do esporte local”, enfatizou.

Durante a cerimônia, o Prefeito Fábio Polidoro destacou a importância de iniciativas como essa para a preservação da história da cidade. “José Carlos Pintor é um exemplo de dedicação e paixão pelo esporte. Sua trajetória nos lembra como o trabalho duro e o amor por aquilo que fazemos podem transformar vidas”.

Com leveza e pluralidade, a obra explora diferentes aspectos do esporte em Pedreira e nas cidades vizinhas, preservando memórias e inspirando as futuras gerações.