Dário celebra formatura de médicos e multiprofissionais residentes

O prefeito Dário Saadi participou nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, da formatura de 79 residentes do programa Mais Médicos Campineiro e do programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde. “Vocês foram os residentes da pandemia, vivenciaram as maiores pressões sobre o sistema de saúde do século e puderam colaborar no enfrentamento dessa crise”, disse, na cerimônia de encerramento das turmas de 2021, no Salão Vermelho da Prefeitura.

“Espero que estejam saindo profissionais melhores, com visão mais humana e ampla da saúde pública, exerçam a profissão com dignidade e tenham sucesso. Foi o SUS que proporcionou essa oportunidade para vocês”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde, Lair Zambon, observou que os profissionais viveram intensamente a pandemia onde a presença deles foi importante no enfrentamento da sobrecarga de demandas nas unidades e no atendimento das patologias que ficaram represadas no período. “Hoje vocês se formam e espero que a experiência tenha sido benéfica tanto profissional, quanto pessoal”, afirmou.

Os 41 médicos que atuaram no Mais Médicos Campineiro são da segunda turma de residentes do programa, criado em 2019. São 18 da Secretaria Municipal de Saúde/Rede Mário Gatti, 14 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), seis da Faculdade São Leopoldo Mandic e três da PUC-Campinas. Eles integraram as equipes de saúde da família de Campinas.

A residência tem duração de dois anos e cada profissional recebeu uma bolsa de R$ 11 mil, sendo R$ 4.106,09 em recursos federais e uma bolsa complementar municipal de R$ 6.893,91.

Já os residentes do Programa Multiprofissional em Atenção Básica atuaram em centros de saúde em dez áreas: enfermagem (8), fisioterapia (7), nutrição (7), educação física (4), farmácia (2), psicologia (3), serviço social (2), terapia ocupacional (3), fonoaudiologia (1) e odontologia (1). Os residentes receberam uma bolsa federal, de R$ 4.106,09 e mais 10% do valor da bolsa em auxílio moradia.

Também participaram da cerimônia Sara Sgobin, diretora de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, e os representantes das entidades parceiras – Cláudio Saddy Rodrigues Coy (Unicamp), Giuliano Dimarzio (Faculdade São Leopoldo Mandic), Aguinaldo Gonçalves (PUC-Campinas) e André Jardini, da Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar.