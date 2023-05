De acordo com a técnica Alessandra Oliveira, em um jogo em casa, as meninas não souberam administrar o placar e acabaram se perdendo no final dos sets, não conseguindo finalizar as jogadas e sendo superadas pelas adversárias. A equipe de São João da Boa Vista levou a melhor por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 22; 25 a 16 e 27 a 25. O próximo compromisso será no domingo, 21, às 9 horas, no Centro Esportivo do Trabalhador João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia, contra Jacutinga-MG.

