Décimo sexto óbito por Covid-19 é registrado em Itapira

Foi confirmado na tarde desta quinta-feira, 23, o 14º óbito pelo novo coronavírus (Covid-19) em Itapira. O homem de 82 anos faleceu na noite de segunda-feira e tinha resultado positivo para a doença, mas foi necessário um trabalho de investigação para determinar se a causa básica da morte de fato tinha sido o vírus. A vítima estava internada desde o dia 14 de junho, faleceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e não tinha nenhuma outra comorbidade relatada.

No boletim atualizado são 434 casos positivos de coronavírus em Itapira, dos quais 371 já se recuperaram. Os casos suspeitos somam 300. Do total de 20 pacientes internados há 10 na UTI (4 positivos e 6 suspeitos) e 10 no quarto (2 positivos e 8 suspeitos).