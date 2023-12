Decoração de Natal em Artur Nogueira arranca suspiros de moradores e turistas De Artur Nogueira

Quem anda pelas ruas de Artur Nogueira já percebe um brilho diferente no ar. Isso porque, a cidade está toda iluminada e pronta para celebrar a época mais mágica do ano – o Natal.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, tem deixado as praças e avenidas cada vez mais bonitas para que os nogueirenses aproveitem e passem momentos inesquecíveis em família.

Entre os lugares enfeitados, se destaca o Balneário Municipal, onde uma árvore de 30 metros foi montada com direito à muitas luzes douradas. Além disso, os cometas da Avenida Fernando Arens estão atraindo centenas de consumidores ao comércio local.

As árvores da Praça do Coreto e da Praça da Fonte estão todas iluminadas, e locais mais distantes do Centro, como a Praça Santa Rita e a Praça Maria Isabela Zorzetto Brandão também estão enfeitadas e prontas para receber a população.

Já a Lagoa dos Pássaros abriga uma linda cúpula, assim como a Praça do Coreto – que também foi escolhida para sediar a casa do Papai Noel. Este ano, o bom velhinho está recebendo visitas na Réplica da Estação, e a decoração interna arranca suspiros das crianças e dos adultos.

Por fim, é importante destacar o calçadão da Avenida XV de Novembro e o Ginásio do Itamaraty, ambos decorados para os moradores curtirem o “Natal Encantado no Berço da Amizade”.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressa gratidão à equipe que trabalhou incansavelmente para que a população desfrutasse de uma das decorações mais lindas já vistas na cidade. “Este ano, decidimos levar a decoração também aos bairros, afinal, todos os moradores merecem sentir a magia do Natal”, diz.

Sia também ressalta que as atrações vão além dos enfeites, pois a programação inclui shows musicais que prometem agradar a todos os gostos. “Teremos atrações até o último dia do ano. Convido a todos para curtirem esses momentos conosco”, finaliza.