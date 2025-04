Paulínia Winner Mall Shopping recebe Feira de Discos com mais de 7 mil exemplares no sábado (12)

Reunindo raridades e clássicos da música, o evento terá a participação de lojistas e expositores para compra, venda e troca de itens colecionáveis de música

Colecionadores, apaixonados por música e itens analógicos têm um encontro marcado no sábado (12). O Paulínia Winner Mall Shopping sediará pela primeira vez a Feira de Discos, que reunirá mais de 7 mil itens, incluindo discos de vinil, CDs, DVDs e outros colecionáveis. A feira acontece das 10 às 22 horas, na Praça de Alimentação, em frente à academia Ph.D Sports. A entrada é gratuita.

O evento promove a exposição, compra, venda e troca de itens colecionáveis de música, reunindo dez expositores de diversas regiões do país, com preços a partir de R$ 10. Entre os destaques, os visitantes podem garimpar discos raros, edições especiais, lançamentos de artistas contemporâneos e grandes clássicos, como Beatles, Pink Floyd, Iron Maiden, Metallica, Taylor Swift, Pitty e Lana Del Rey; edições especiais importadas e clássicos da MPB, Bossa Nova, Jazz, Blues e trilhas sonoras.

Além da venda, os visitantes poderão levar seus próprios discos, CDs e aparelhos antigos para venda ou troca com os expositores.

“Esse evento é uma oportunidade para os mais velhos revisitarem seus passados e uma oportunidade para os mais jovens terem uma nova experiência, de segurar o disco e escutar um som diferente do que é reproduzido agora. Ficamos felizes em receber uma ação com tanta troca cultural”, diz Igor Borges, sócio-diretor do empreendimento.

Crescimento do vinil e da mídia física

Mesmo em meio a tantos serviços de streamings, cada vez mais pessoas redescobrem os vinis e CDs. Segundo o Relatório Brasileiro de Música, produzido pela Pro-Musica, o segmento de vendas físicas do mercado de música no Brasil registrou um crescimento de 31,5% em 2024, tendo sido impulsionado pelo retorno do vinil, que domina o setor com 76,7% do faturamento no ano passado.

É em meio a esse movimento que o mercado de colecionismo musical entra em expansão no Brasil. A Feira de Discos de Paulínia faz parte do maior circuito de eventos do gênero no país, que em 2024 realizou 66 encontros em 28 cidades, como Jundiaí, Campinas, Santos, Santo André, Limeira e outras.

O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia

SERVIÇO

Feira de Discos – 1º edição em Paulínia

Data: 12 de abril (sábado)

Horário: 10h às 22h

Local: Praça de Alimentação, em frente à academia Ph.D Sports

Endereço: Paulínia Winner Mall Shopping – Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida

Entrada gratuita

Sobre o shopping:

O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, desde 2021, quando se tornou uma concessão privada, passa por um processo de modernização, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui mais de 50 lojas em funcionamento, sendo uma loja âncora, 2 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas.

Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, como a chegada de uma academia e um renomado restaurante. Visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, o shopping tem como objetivo se tornar uma referência do setor na região.