Decreto sobre uso obrigatório de Máscaras vale para ônibus, táxis e transporte por aplicativo

O decreto 8.118, assinado pelo prefeito Carlos Nelson Bueno, que obriga o uso de máscaras de proteção facial em Mogi Mirim a partir desta terça-feira (5), passa a valer também para veículos de transporte coletivo de passageiros, no caso, os ônibus da Viação Fênix, responsável pela operação na cidade, locadoras de veículos e transporte individual por táxi ou aplicativos. A medida é mais uma ação adotada pela Prefeitura para conter o ritmo de disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

No caso dos ônibus, caberá à empresa fiscalizar e não permitir a entrada e a permanência de pessoas sem máscaras no interior dos veículos. Avisos quanto à obrigatoriedade foram fixados na porta e no interior dos onibus da Viação Fênix como instrumento de informação.

O uso obrigatório vale também para taxistas e profissionais que trabalham no transporte de passageiros. Nesta terça-feira, taxistas da região central, como no ponto localizado ao lado da Matriz de São José, já utilizavam máscaras de proteção facial. Alguns deles portavam panfletos educativos elaborados pela Fundo Social de Solidariedade com dicas de prevenção contra o coronavírus e de higienização.

Ônibus

Durante a pandemia da Covid-19, a Fênix opera com linhas e horários reduzidos. Das 16 linhas disponíveis entre as zonas urbana e rural, só sete estão em funcionamento: Linha 1 (Mirante-Maria Beatriz), Linha 3 (Jardim Silvânia), Linha 5 (Tucura-Pichatelli), Linha 6 (Santa Luzia-Santa Cruz), Linha 7 (Santa Cruz-Santa Luzia), Linha 8 (Martim Francisco), Linha 9 (Linda Chaib) e Linha 10 (Santa Úrsula-Santa Cruz).

Por conta da redução de linhas, os horários de embarque e desembarque também podem sofrer atraso. Segundo a Viação Fênix, 121.207 passageiros foram transportados em abril do ano passado, média de 4.040 pessoas por dia. Um ano depois, no último mês de abril, esse número despencou. A empresa informou que 22.661 passageiros utilizaram o transporte público ao longo de todo o mês, o que corresponde a uma média diária de 755 pessoas.