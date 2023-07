Defesa Civil alerta sobre queda de temperatura e rajadas de vento no estado de São Paulo

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que entre esta quinta-feira e domingo, dias 13 e 16 de julho, a formação de um ciclone no sul do País causará fortes rajadas de vento em alguns pontos do interior do estado incluindo as regiões de Campinas e Sorocaba. Além disso, a chegada de uma frente fria seguida por uma massa de ar frio causará queda significativa de temperatura, com formação de geada em pontos isolados, no Estado de São Paulo.

As menores temperaturas ocorrerão entre o final da madrugada e início da manhã de cada dia. Em Campinas, a mínima fica na casa dos sete graus centígrados com sensação térmica de 5 graus centígrados.

Diante deste cenário a recomendação é dar atenção especial com às pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. Os animais também sentem frio, por isso é fundamental mantê-los abrigados. Improvisar aquecedores dentro de casa é extremamente arriscado e a prática pode causar graves acidentes, como incêndio e intoxicação.

Nas regiões de Campinas e Sorocaba, as rajadas de vento ficarão na casa dos 80 quilômetros por hora.

Operação Inverno

Para atender as pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Campinas mantém a Operação Inverno que oferece albergamento e assistência a esta população. A iniciativa é executada pelo serviço conveniado SOS Rua que, durante a Operação Inverno, funciona ininterruptamente das 8h à meia-noite. Às pessoas que não aceitam ir para o abrigo, são fornecidos cobertores.

Caso alguém aviste um morador em situação de rua necessitando de abrigo, pode acionar o serviço das 8h às 18h pelo número (19) 3253-4512. No período noturno, das 18h às 21h, o serviço pode ser contatado via WhatsApp no número (19) 9-9984-6496.