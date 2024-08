DEFESA CIVIL DE JAGUARIÚNA EMITE ALERTA SOBRE RISCO DE QUEIMADAS E CUIDADOS COM A SAÚDE DEVIDO AO TEMPO SECO

Foto: Ivair Oliveira / arquivo

Jaguariúna está em estado de alerta devido à baixa umidade, conforme informou a Defesa Civil da cidade nesta segunda-feira, dia 19, quando foi registrado índice de 19,3% de umidade relativa do ar. Essa condição climática pode afetar a saúde da população e aumentar o risco de queimadas.

O estado de alerta ocorre quando a umidade do ar varia entre 12% e 20%. Níveis tão baixos como os registrados representam um risco para a saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Entre os sintomas comuns de desidratação severa estão tontura, confusão mental e cansaço extremo.

Diante da situação, a diretora da Defesa Civil de Jaguariúna, Fernanda Tesche, reforça a importância de seguir as recomendações para minimizar os impactos do tempo seco:

Hidrate-se: Aumente o consumo de água ao longo do dia, mesmo que não sinta sede.

Cuide de crianças e idosos: Esses grupos são mais suscetíveis à desidratação, que pode causar sintomas graves como confusão mental.

Evite exercícios físicos ao ar livre: Entre 10h e 16h, o sol está mais intenso. O ideal é permanecer em locais sombreados e bem ventilados.

Mantenha o ambiente úmido: Use vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água para melhorar a umidade do ar dentro de casa.

Atenção às queimadas: Queimadas e fogueiras são proibidas e configuram crime ambiental. Com o clima seco, o risco de incêndios é elevado, ameaçando a segurança de todos.

Atenção redobrada contra queimadas.

A Defesa Civil alerta ainda para o perigo das queimadas, que, além de ilegais, podem se espalhar rapidamente nas condições atuais, provocando incêndios de grandes proporções. A conscientização da população é fundamental para evitar tragédias e preservar a saúde pública.

“Em momentos como este, a colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. Siga as recomendações, evite comportamentos de risco e ajude a proteger Jaguariúna”, afirma Fernanda Tesche.