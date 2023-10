Defesa Civil divulga previsão de chuvas fortes até o fim de semana em Campinas

Crédito: Arquivo PMC

Cidade pode ter condições para chuva com ventos nos próximos dias. Avisos são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)

A Defesa Civil de Campinas avisa sobre a possibilidade de tempestades e chuvas com ventos para os próximos dias. A divulgação se baseia em avisos meteorológicos do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

O aviso do Inmet para esta quinta-feira, 19 de outubro, e sexta-feira, 20, indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. A região de Campinas é uma das que podem ser afetadas.

A publicação do Cemaden prevê pancadas de chuva locais e fortes em grande parte do estado de São Paulo. Não é esperada chuva acumulada expressiva mas as pancadas podem ser localmente fortes. Também há possibilidade de alerta de risco hidrológico para o estado por conta de potenciais chuvas de alta intensidade.

Orientações de segurança

A orientação para a população é não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, já que existe risco leve de queda de árvores e descargas elétricas. Recomenda-se também não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Aparelhos eletrônicos não devem ser usados ligados à tomada. A Defesa Civil também recomenda evitar áreas alagadas.

Receba os alertas da Defesa Civil

A população pode se cadastrar no Sistema de Alerta da Defesa Civil, que envia mensagens de texto com recomendações e avisos sobre chuva, raios e temporais. O serviço é gratuito.

Para se cadastrar, basta enviar um SMS para o número 40199 colocando o CEP da residência no assunto da mensagem.

Em caso de quedas de árvores sobre vias públicas ou imóveis, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone 199. Por meio deste número, é possível solicitar também uma vistoria da Defesa Civil caso seu imóvel tenha sido afetado pela chuva. Para solicitações de podas e extrações de árvores, o contato é pelo telefone 156. Em caso de emergências, o contato deve ser feito pelo telefone 193 do Corpo de Bombeiros.