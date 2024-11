Definidos os times das semifinais do Futebol Amador Série Ouro A

Crédito Foto: Carlos Bassan

Parque Brasília, Meninos da Vila Rica, EC Pureza e Vila Rica são os quatro times que disputarão a próxima fase domingo,

Jogo da quartas de final entre Parque Brasília e Sport Club Icaraí, no último domingo

Os times Pureza, Vila Rica, Parque Brasília e Meninos da Vila Rica, semifinalistas do Campeonato Municipal de Futebol Amador Masculino, evento promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Campinas, seguem em busca do título da temporada 2024. As partidas semifinais serão realizadas domingo, dia 24 de novembro, nas Praças de Esportes Argemiro Roque e dos Trabalhadores, com entrada gratuita.

A 16ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador poderá ter pela primeira vez duas equipes do mesmo bairro em uma decisão, porque Vila Rica e Meninos da Vila Rica desenvolvem uma campanha de consistência e têm possibilidades de fazer um confronto equilibrado. A decisão do campeonato será disputada no dia 1º de dezembro, no Estádio Municipal José Iório, conhecido como campo do Sousas FC, em Sousas.

Semifinais

As partidas das semifinais do Futebol Amador Série Ouro A de 2024

Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo)

Endereço: Rua João Batista Morato do Canto, s/nº

Horário 10h – Parque Brasília x Meninos da Vila Rica

Praça de Esportes do Trabalhadores (Vila Castelo Branco)

Endereço Rua Doutor Mário Yahn, s/nº

Horário 10h – EC Pureza x Vila Rica

Nesta fase da competição, conforme determina o regulamento, caso seja registrado o placar de empate nos 80 minutos de jogo, a definição do classificado para chegar à final, será por pênaltis. Até as quartas de final, o time de melhor campanha, com cenário de empate, seguiu em frente por força do ranqueamento.

As partidas das quartas de final, apresentaram estes resultados:

Esporte Clube Pureza 5 x 0 União CDHU Laloka

Vila Rica 0 x 0 Grêmio Cafezinho

Parque Brasília 2 x 2 Sport Club Icaraí

Meninos da Vila Rica 3 x 1 Granada FC