Demonstre seu amor no Dia dos Namorados com este prato incrível

Cozinhar é um dos atos de afeto mais nobres que existem. Por isso, neste Dia dos Namorados, surpreenda seu amor com uma receita simples e muito saborosa, que vai fazer o jantar a dois ser muito mais especial. A receita é da Chef Penha Vítor, do restaurante Tratterie Holandesa. Vale também caprichar na decoração para tornar o clima ainda mais romântico. Acompanhe o passo a passo do prato e aproveite o momento com a sua paixão!

Pernil de cordeiro

Ingredientes :

1 pernil de cordeiro

3 cenouras grandes

2 cebolas grandes

6 dentes de alhos grandes

2 copos de azeite

1 copo de vinagre branco

1 colher de sopa curry

1 colher de sopa de açafrão

2 colher de sopa de ervas provence

1 colher de páprica doce ou picante

Sal a gosto

1 colher de chá de pimenta do reino

Modo de preparo

– Reserve o pernil e as cenouras

– No liquidificador, bater o restante dos ingredientes e colocar o pernil para marinar por, pelo menos, 3 horas.

– Tirar o pernil da marinada e levar ao forno para assar, a 200 graus, por um hora.

– Colar o caldo da marinada em uma panela grande com 3 litros de água fervendo.

– Quando o pernil estiver assando, acrescente as cenouras descascadas e picadas em pedaços grandes na panela com a marinada e deixe cozinhar até que o pernil esteja bem macio.

Está pronto o seu delicioso pernil de cordeiro. Bom apetite!

