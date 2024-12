Deputada estadual Leticia Aguiar participa de ato simbólico de entrega de armamentos para GCM de Mogi Guaçu

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu adquiriu novos armamentos para exercer a segurança pública, sendo três fuzis da Taurus T4 M-LOCK – um com 14,5 polegadas e dois de 11,5 polegadas –, além de seis pistolas .40. A aquisição dos armamentos foi possível após o recebimento de R$ 100 mil de emenda parlamentar da deputada estadual Letícia Aguiar. Os novos equipamentos aumentaram a capacidade de proteção da população e o poder de fogo da GCM.

Na tarde desta quarta-feira, 11 de dezembro, a deputada participou de um ato simbólico de entrega dos armamentos para a Guarda Civil Municipal. O evento ocorreu na sede da Associação Comercial e Industrial (Acimg) e contou com a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, do secretário de Segurança, Élzio Romualdo, do presidente da Câmara, Jéferson Luís, além dos vereadores Adriano Batatinha e Natalino Tony Silva.

O vice-prefeito destacou que o armamento passa a fazer parte do patrimônio público do município. “Parabenizo a nossa GCM pelo trabalho que tem desenvolvido no dia a dia em prol à segurança da população e em cooperação com as demais forças policiais. E confirmo, aqui, o compromisso da nossa gestão em investir ainda mais na capacidade da Corporação com cursos e equipamentos que os ajudem a realizar suas funções”, disse.

Já o secretário municipal, Élzio Romualdo, destacou que a entrega é um marco importante para a segurança pública de Mogi Guaçu e demonstra a força do compromisso da deputada com a valorização das guardas municipais. “Hoje, formalizamos a entrega de equipamentos essenciais para a realização do nosso trabalho. O armamento não apenas fortalece nossa capacidade operacional, mas também simboliza a confiança e o apoio que recebemos”, falou.

Por sua vez, Leticia Aguiar comentou que o armamento, mais do que uma conquista, é um passo importante para aprimorar a segurança da cidade e garantir um trabalho ainda mais eficiente por parte da GCM de Mogi Guaçu. “Farei sempre o que for possível para que as Guardas Municipais sempre sejam reconhecidas e valorizadas!”, disse.

Armas

Pela primeira vez na história de Mogi Guaçu, a Guarda Civil Municipal (GCM) adquiriu fuzis para exercer a segurança pública desde o dia 25 de novembro. Os fuzis serão usados pela Corporação para o serviço de patrulhamento pelas ruas da cidade.

15 guardas civis municipais passaram pelo treinamento de manuseio das novas armas e, posteriormente, será feito para outras turmas. “Desde quando a GCM começou a utilizar armamento, nunca foi registrada nenhuma ocorrência fora da legalidade. Hoje, além de termos melhores condições de trabalho, recebemos fuzis que serão utilizados por nossos guardas treinados e capacitados para operarem esse armamento”, disse o secretário de Segurança, Élzio Romualdo.