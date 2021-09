Deputado Ataide Teruel (Podemos), visita Engº Coelho e fala sobre emenda parlamentar e dos objetivos na Assembleia Legislativa

“Eu sei o que é andar no barro, na poeira, bater porta, conheço histórias”

Na manhã desta quinta-feira (16), o Deputado Estadual Ataide Teruel do Podemos, esteve presente na Câmara de Vereadores de Engenheiro Coelho, formalizando a entrega de uma emenda parlamentar de 250 mil Reais, o valor enviado para o município coelhense, foi utilizado para compra de um caminhão Munck que auxiliará nas execuções dos serviços do órgão público municipal.

Teruel, além de jornalista, é redator, produtor e apresentador de programa de rádio e TV, conta como está sendo a virada de chave e como tem sido os dias na cadeira parlamentar, “Tenho focado no trabalho como parlamentar em dois pontos cruciais: saúde e assistência social, que já era uma ação desenvolvida por meu filho Fábio Teruel, em seu trabalho na área da comunicação. Porém esse trabalho que desenvolvia, percebemos que precisava de mais representatividade. Então, desenvolvemos um projeto. Graças a Deus tive a oportunidade de ser eleito e poder trabalhar em prol dessas vertentes. Sobre a mudança no cotidiano, pessoalmente falando, para mim foi uma grande virada de chave, mas no parlamento não me comporto como político, mas, sim, continuo sendo o mesmo representante simples e humilde de nossa população”, afirma.

Além de exercer a função como Deputado Estadual, Teruel não deixou de lado a profissão de apresentador. Todas as manhãs, a partir das 5h, ele apresenta um programa na rádio Tropical FM, no programa, segundo o parlamentar, é o melhor lugar – no qual mais que nunca – pode falar e compreender a linguagem do povo. “Tenho um programa sertanejo de raiz, das 5h às 6h da manhã. Lá tenho a oportunidade de conhecer histórias reais dessas pessoas e conhecer de perto o sofrimento de nosso povo e por meio do programa, conhecendo essa realidade a gente pode trabalhar nos projetos para benefício de todos”, declara.

O vereador Jorge Santos, mais conhecido como Jorge do Banco, em conjunto com o vereador Washington Lopes – o Dr° Washington, foram os legisladores que pleitearam para o município a emenda.

O vereador Jorge do Banco conta que a recepção do Deputado foi mais do que significativa, em todos os sentidos. “Fomos bem recebidos pelo Deputado, confesso que estava meio com um pé atrás, somos do interior e pensei: será que ele irá nos receber, nos ouvir? Mas para minha grata surpresa, o Deputado foi super atencioso conosco, é um homem que fala a nossa língua, extremamente humilde e disposto a trabalhar em prol do povo. Ele nos atendeu da melhor maneira que se pode imaginar e ainda nos conseguiu a emenda que fomos pleitear”, relata o vereador.

Já o vereador Dr° Washington, também, não esperava tamanha recepção por parte do Deputado, “Nós só temos a agradecer, o Deputado cumpriu o que deveria ser via de regra para todos os parlamentares, ou seja, receber bem cada um que o procurar. O Deputado Teruel foi muito educado e atencioso conosco e logo de imediato, ele disponibilizou essa verba na qual facilitará muito os trabalhos em nosso município. Sinceramente, não esperava”, afirma.

Caminhão Munck trará agilidade e segurança nos serviços

Falando ainda sobre a aquisição do Caminhão Munck, o vereador Jorge do Banco ressalta que o veículo chegou em ótima hora. Para ele, mais do que agilizar os serviços nos cortes de galhos de árvores e troca de lâmpadas queimadas, o que mais vale é a preservação e segurança da vida dos trabalhadores que atuam nesses serviços, “esse caminhão chegou em uma hora certíssima para nós, antes o pessoal executava o trabalho de podar as árvores subindo em escadas, que acabava sendo muito perigoso, agora essas pessoas terão mais segurança para poder executar esses serviços, ficam dentro do cesto aéreo correndo menos risco de quedas e choques”, enfatiza o vereador Jorge do Banco.

O presidente do Podemos Municipal, José Lopes, também destaca a importância da emenda “O deputado nos ajuda muito trazendo a essa emenda para nosso município, essa aquisição vai ajudar muito toda a nossa população e ainda desafogar as contas públicas”, disse.

Teruel afirma que continuará trabalhando de forma humilde e transparente em prol da sociedade, o Deputado salienta que a atitude jamais mudará, lembra que foi eleito não para se comportar como político, mas sim como representante do povo. “O deputado é eleito para representar os anseios do povo, a maior relação que tenho são com as pessoas mais humildes e procuro sempre me comportar não como político, mas como representante da população que tanto sofre. Então, o meu objetivo é fazer o melhor que puder para ajudar a nossa gente sofrida. Eu sei o que é andar no barro, na poeira, bater porta, conheço histórias. Portanto, os que confiaram em mim podem esperar muita seriedade, responsabilidade e transparência até o fim do mandato”, finaliza.

Por: Márcio Nato Rodrigues