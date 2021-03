DER mantém atendimento ao público por meio dos canais digitais

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), órgão da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, seguirá com o atendimento ao público por meio dos canais digitais, após a reclassificação de todo o Estado para a Fase Vermelha – a mais restritiva do Plano São Paulo. Desta forma, o atendimento presencial ficará suspenso a partir desta segunda-feira (8), de acordo com a medida do Governo de São Paulo, mas os serviços relacionados às multas aplicadas nas rodovias administradas pelo DER e/ou pela iniciativa privada serão prestados pelo site oficial do Departamento e pelo App DER Online.

App DER Online

O atendimento digital segue por meio do site www.der.sp.gov.br ou pelo aplicativo DER Online, que pode ser baixado gratuitamente. O DER Online já se mostrou muito útil durante os meses da pandemia e recebeu um prêmio por inovação tecnológica de relevância internacional, o World Summit Awards, na categoria government & citzen engagement.

“Os serviços online do DER têm sido ainda mais importantes nos dias atuais, proporcionando economia de tempo e de recursos financeiros às pessoas. Mas o principal, evita aglomeração, reduzindo os riscos de disseminação do coronavirus”, afirma o secretário de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

É muito fácil baixar ou atualizar o aplicativo. Basta acessar o ícone do Google Play para Android ou Play Store para IOS e instalar o App. Para isso, é necessário informar a placa do veículo, o número AIT, o registro da CNH, selecionar o Estado, e inserir um endereço de E-mail. Para cada serviço solicitado, o usuário recebe um número de protocolo para acompanhar o status de sua solicitação.

Nestes canais, os serviços são realizados de forma prática e ágil. O usuário ainda receberá um número de protocolo para acompanhar o status de sua solicitação.

Serviços disponíveis no DER Online

• Defesa de Autuação

• Penalidade de Advertência por Escrito

•Indicação do Condutor

CONSULTAS

•Defesas / Recursos

•Multas

•Indicação de Condutor

• Multas de embarcador

• Multas de produtos perigosos

• Recurso JARI

Outros serviços

Pelo app, também é possível recorrer à PAE (Penalidade de advertência por escrito), seguindo critérios estabelecidos pela legislação, quando a infração for de natureza leve e média. Além disso, também é possível fazer a indicação de condutor.

Site

Os condutores também poderão realizar os mesmos serviços acessando ao site do DER (www.der.sp.gov.br), por meio do link “Multas e Recursos”. Para prestar o melhor atendimento aos usuários das rodovias, o DER-SP disponibiliza também um número de telefone (11 3311-1718) e e-mail (der-online@sp.gov.br) para orientações e dúvidas.