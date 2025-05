DER-SP reforça atuação nas principais rodovias para o feriado do Dia do Trabalho

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, inicia nesta quarta-feira (30) a Operação Especial Dia do Trabalho, que vai até o domingo (04/05). Durante esse período, a expectativa é que cerca de 265 mil veículos circulem pelas principais rodovias estaduais sob gestão do Departamento, que administra mais de 12 mil quilômetros de malha viária.

Para garantir a segurança e fluidez do tráfego, o DER-SP implementará ações operacionais com reforço no monitoramento e atendimento aos usuários. Ao todo, serão mobilizados 1.349 colaboradores e 352 veículos para a operação, sendo 228 profissionais e 70 viaturas na região litorânea e 1.121 colaboradores e 282 veículos nas demais regiões do estado.

“Nosso objetivo é garantir que todos os motoristas e passageiros possam viajar com segurança e tranquilidade. Contamos com um efetivo preparado e equipamentos à disposição para atender qualquer necessidade que os usuários tenham nas rodovias, sempre com o intuito de salvar vidas e evitar acidentes”, afirma Ricardo Miguel Fernandes do Nascimento, diretor de Operações Viárias do DER-SP.

Estimativa de volume de tráfego (30/04 a 04/05):

SP 055 (Ubatuba – KM 94,000) – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego: 122,6 mil veículos

SP 055 (Bertioga – KM 211,00) – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego: 95,9 mil veículos

SP 125 – Rodovia Oswaldo Cruz: 46,6 mil veículos

Horários de menor movimento:

Quarta-feira (30/04): 00h às 12h, 22h às 00h

Quinta-feira (01/05): 00h às 7h, 21h às 00h

Sexta-feira (02/05): 00h às 08h, 19h às 00h

Sábado (03/05): 00h às 08h, 20h às 00h

Domingo (04/05): 00h às 9h, 22h às 00h

Mais informações:

Orientações sobre o tráfego e as ações do órgão estão disponíveis no site (www.der.sp.gov.br) e nas redes sociais oficiais do DER-SP, no X (@_dersp), Instagram (@_dersp) e Facebook (@spdersp).

Contato:

Em caso de emergência, os usuários poderão entrar em contato com o DER-SP 24 horas por dia, pelo telefone 0800-055-5510.