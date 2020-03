Desenvolvimento Regional debate ações preventivas com Prefeitos das Sedes de Regiões Administrativas

O Governo do Estado realizou na tarde desta sexta-feira (20), no Palácio dos Bandeirantes, videoconferência com os Prefeitos das cidades sedes das 15 Regiões Administrativas do Estado, para decidirem ações e medidas de combate à COVID-19.

O encontro contou com a participação do Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, e dos secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; Saúde, José Henrique Germann; Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, e Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

“O decreto de calamidade pública foi aprovado e publicado no Diário Oficial de sábado (21); agora, os diretores dos Escritórios Regionais deverão divulgar e difundir as medidas em suas respectivas regiões”, informou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Além disso, Vinholi respondeu questionamentos referentes às medidas preventivas, como a criação de 1.500 novos leitos de UTI em hospitais de todo o Estado, importação de novos insumos, distribuição de refeições em embalagens nas unidades do “Bom Prato” e leite por meio do programa “Viva Leite” em locais que foram fechados, como igrejas, escolas e creches. O setor de transporte optou pelo contingenciamento das frotas para evitar a transmissão do vírus entre passageiros.

Até o momento as recomendações são de que 80% das pessoas que não apresentam sintomas graves permaneçam em isolamento e façam tratamento dentro de casa. Os demais 20%, que fazem parte do grupo de risco (pessoas de 60 anos ou acima), devem procurar unidades de saúde.

As Cidades Sedes das Regiões Administrativas foram representadas pelos seguintes prefeitos: Ribeirão Preto, Duarte Nogueira; São José dos Campos, Felício Ramuth; Araçatuba, Dilador Borges; Santos, Paulo Alexandre Barbosa; Bauru, Clodoaldo Gazzetta; Marília, Daniel Alonso; Araraquara, Edinho Silva; Barretos, Guilherme Avilla; Franca, Gilson de Souza; Registro, Gilson Fantin; Santa de Bárbara d’Oeste, Denis Andia, representando também a região de Campinas.