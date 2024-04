DESFILE CÍVICO-MILITAR CELEBRA OS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE MOGI GUAÇU

O 9 de abril foi marcado pelo desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de emancipação de Mogi Guaçu. O evento foi realizado na Avenida dos Trabalhadores e contou com a participação do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e demais autoridades, além do público. Alunos da rede municipal fizeram bonito na avenida ao lado de entidades, Secretarias Municipais e das forças de segurança. Viva Mogi Guaçu!