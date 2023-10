Desfile “Trator Verde” celebra a história agrícola de Artur Nogueira

Evento promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, reuniu dezenas de tratoristas e agricultores nogueirenses no último domingo (8)

Na manhã do domingo (08), Artur Nogueira trouxe à tona a essência da história rural e fortaleceu os laços entre a população e o campo. O desfile de tratores, mais conhecido como “Trator Verde”, reuniu dezenas de tratoristas e agricultores nogueirenses.

A caravana partiu às 10h da igreja Santa Rita, no bairro Planalto, e seguiu até à Lagoa dos Pássaros, onde os tratores foram expostos para a comunidade local.

O prefeito Lucas Sia (PSD), que esteve presente no evento, expressou orgulho pelas raízes agrícolas do município, e destacou a importância da iniciativa para a comunidade. “Artur Nogueira tem uma história enraizada na agricultura, e o desfile nos fez lembrar disso de uma forma muito especial. Esse evento celebrou nossa identidade nogueirense, da qual temos muito orgulho”, disse.

O desfile contou com a participação de diferentes modelos e tamanhos de tratores, que percorreram as principais ruas da cidade, e exibiram a força da agricultura local. Além de Sia (PSD), o vice prefeito Davi da Rádio (PSDB), os secretários municipais e a vereadora Zezé da Saúde também participaram da tratorada.

De acordo com o secretário de agricultura, Odair Boer, o evento foi preparado em homenagem a todos os agricultores que trabalham incansavelmente para alimentar a cidade. “O trabalho do campo é o coração de Artur Nogueira. O Trator Verde foi uma oportunidade de valorizarmos as tradições rurais que moldaram nossa cultura e economia”, concluiu.