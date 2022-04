Desmanche de carros é localizado em canavial de Engenheiro Coelho

Placas de várias cidades foram localizadas em meio ao canavial na divisa entre Limeira e Engenheiro Coelho

Um desmanche de veículos foi localizado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (12). Pelos menos 23 carcaças de veículos foram encontradas em uma região canavieira, que pertence à Ester Agroindustrial, na divisa entre as cidades de Limeira e Engenheiro Coelho.



De primeiro momento, o local foi descoberto por funcionários da Usina Ester que acionaram as autoridades. Pelo local, além da estrutura dos veículos, muitos emplacamentos foram encontrados, documentos, peças e rastros recentes da ação de criminosos.



Uma VW/Saveiro com emplacamento de Artur Nogueira estava entre os produtos de furto. Outros emplacamentos das cidades de Limeira, Piracicaba, Campinas foram constatados.

Após a chegada da Polícia Militar o local foi preservado para os trabalhos da perícia técnica. Várias equipes estiveram empenhadas no caso que se estendeu por toda a tarde.