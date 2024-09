DESTAQUE NACIONAL, JAGUARIÚNA COMEMORA 70 ANOS COM VÁRIOS PRÊMIOS E INDICADORES DE EXCELÊNCIA

Nesta quinta-feira, 12 de setembro, Jaguariúna celebra seu 70º aniversário com uma série de conquistas que reforçam sua posição como um dos municípios mais inovadores e bem geridos do Brasil. Reconhecida por sua excelência em gestão pública, educação e desenvolvimento sustentável, a cidade se destaca por seu constante progresso, refletido em prêmios de âmbito estadual e nacional.

Recentemente, Jaguariúna foi eleita a cidade com a melhor gestão pública do Estado de São Paulo no Prêmio Band Cidades Excelentes 2023, com nota 74,39 no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA). A cidade também conquistou o primeiro lugar em Educação, com nota 80,85, e foi premiada nas categorias de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (2º lugar) e Saúde e Bem-estar (3º). No cenário nacional, Jaguariúna garantiu o segundo lugar como a cidade com a melhor gestão do Brasil, no mesmo prêmio.

O município também celebra sua conquista pela sexta vez consecutiva como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, de acordo com o ranking Connected Smart Cities 2024. Jaguariúna lidera em três importantes eixos: Educação, Saúde e Urbanismo, e figura como a cidade mais bem posicionada da Região Metropolitana de Campinas (RMC) no levantamento, superando grandes capitais, como Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza.

A qualidade de vida também é uma marca de Jaguariúna, eleita a melhor cidade da RMC para morar e a 18ª melhor do Brasil, segundo um levantamento do site Gazeta do Povo. O Índice de Progresso Social (IPS) também coloca a cidade entre as dez melhores do país em qualidade de vida, com uma nota de 70,29, ficando à frente de metrópoles como Campinas e capitais como São Paulo e Rio de Janeiro.

A inovação é outro destaque, com Jaguariúna recebendo o prêmio Anciti Awards por suas iniciativas em tecnologia e transformação digital, além do título de Prefeito Inovador 2023, que reconhece os avanços na modernização da cidade, como a instalação de iluminação LED.

A cidade também é referência no agronegócio, com o prêmio Município Agro por quatro anos consecutivos, e na educação, com os melhores resultados da RMC, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Além disso, Jaguariúna foi premiada pela gestão ambiental com o certificado Município VerdeAzul por 13 anos seguidos e é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Cidade Amiga do Idoso.

Com uma trajetória marcada por desenvolvimento sustentável, inovação e excelência em serviços públicos, Jaguariúna celebra sete décadas de história mirando um futuro promissor, reafirmando seu compromisso com a qualidade de vida de seus cidadãos.

“Estamos muito felizes, é um momento marcante para todos nós, pois Jaguariúna completa 70 anos de uma trajetória de crescimento e transformação. Nossa cidade se tornou um modelo de inovação e qualidade de vida, mantendo sempre viva sua rica herança cultural e suas tradições. E o reconhecimento dessa evolução veio com títulos importantes, como Melhor Gestão Pública e Melhor Educação do Estado de São Paulo, além de ser reconhecida, por seis anos consecutivos, como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil. Que os próximos anos tragam ainda mais realizações para Jaguariúna. Parabéns à nossa cidade e a todos os moradores”, disse o prefeito Gustavo Reis.