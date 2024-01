Destaques do Natal Luz 2023: Conheça os Vencedores do Concurso de Decoração Natalina em Santo Antônio de Posse!

Da Redação

O encanto do Natal Luz em Santo Antônio de Posse atingiu seu ápice com a conclusão da emocionante programação, culminando na tão aguardada premiação do Concurso de Decoração Natalina. Munícipes e comerciantes locais deixaram suas criatividades brilharem, transformando residências e estabelecimentos comerciais em verdadeiros espetáculos de luz e magia.

Categoria – Residência: 🏡

1º lugar: Mariza Cançan

2º lugar: Lucas Felipe Silverio de Freitas

3º lugar: Cleide Rodrigues de Lima

Categoria – Comércio: 🏢

1º lugar: Uk Link British School

2º lugar: Dogão Lanchonete

3º lugar: Sorveteria Ki da Gosto

Parabéns aos Vencedores!

Que a luz e a alegria do Natal continuem a iluminar nossos corações ao longo do ano novo!