Dia 20 de maio é comemorado o Dia Internacional da Pesquisa Clínica.

Dia Internacional da Pesquisa Clínica: ABRACRO luta nos órgãos

competentes pela solução dos entraves que impedem o crescimento da PC

no Brasil

_O país é reconhecido pela qualidade de suas pesquisas, mas ainda

sofre com burocracias_

Esta data remete ao período em que James Lind começou seus estudos

para determinar a causa do escorbuto, considerado o primeiro ensaio

clínico da medicina moderna.

O Dia Internacional da Pesquisa Clínica enfatiza a importância dos

ensaios clínicos para desenvolvimento de novas tecnologias,

dispositivos, imunizantes e medicamentos para a área da saúde. A

pesquisa clínica é a etapa anterior ao registro de um medicamento,

onde são feitos testes para assegurar a eficácia e efeitos colaterais

de novos medicamentos e tratamentos.

A pandemia da COVID-19 trouxe o tema para as casas dos brasileiros, que

assistiram pela imprensa a corrida de cientistas na busca por vacinas e

remédios que combatessem o novo coronavírus.

A Pesquisa Clínica contribui para o avanço do país e para ampliar o

acesso à saúde e promover tratamentos que trazem maior qualidade de

vida às pessoas com doenças raras, autoimunes, pacientes cardiopatas,

oncológicos etc. _”É através dela que geramos acesso às inovações,

fomentamos o compartilhamento de protocolos e expandimos o conhecimento

científico no Brasil”_, revela Fernando de Rezende Francisco, gerente

da ABRACRO – Associação Brasileira das Organizações Representativas

de Pesquisa Clínica.

No Brasil, aproximadamente 8.805 estudos de pesquisa clínica são

realizados, o que representa 42% do total na América Latina. Por conta

dos diferentes tipos de clima e com uma população multiétnica que

ultrapassa o número de 200 milhões de habitantes, esses números podem

crescer e o Brasil tem capacidade de se tornar referência em estudos

clínicos. Apesar da liderança no cenário regional, essa marca

representa apenas 2% do total de estudos feitos em todo o mundo. Estados

Unidos e Europa são os principais mercados, e a China vem crescendo de

forma muito rápida e ocupa a terceira posição desse ranking.

_”É necessário que ocorra nos próximos anos uma desburocratização

da parte regulatória. Os estudos clínicos são fundamentais para um

país que pensa na saúde da população e que tem potencial para se

destacar nesse cenário. O Brasil pode se tornar referência mundial no

setor, é necessário apenas alguns avanços para isso acontecer nos

próximos anos”_, finaliza Francisco.

Sobre a ABRACRO

A Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa

Clínica [1] é responsável pela grande mudança na reputação dessa

área tão importante para a saúde no Brasil. Há 17 anos, ela

representa as ORPCs (Organizações Representativas de Pesquisa

Clínica) e contribui para a melhoria dos processos e atividades do

setor. Hoje, são fonte para os órgãos reguladores do setor que, pela

rigidez dos processos e questões éticas, muitas vezes a consulta antes

da publicação de uma nova norma. A ABRACRO também realiza eventos e

workshops para aproximar o paciente e o público leigo dos profissionais

da área.