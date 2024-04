DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SERÁ NO DIA 13 DE ABRIL EM TODOS OS POSTOS DE SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde de Mogi Guaçu vai aderir no dia 13 de abril, das 8h às 15h, ao “Dia D” de vacinação contra a gripe (influenza). A ação vai acontecer em todos os postos de saúde do município e a imunização estará disponível para todas as pessoas dos grupos prioritários, entre eles idosos acima de 60 anos, crianças maiores de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas e portadores de comorbidades e deficiência permanente. As autoridades de Saúde reforçam a importância da vacinação contra a gripe para os grupos prioritários. Em Mogi Guaçu, a procura pelo imunizante ainda é baixa.