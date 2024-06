Dia D também terá vacina contra dengue neste sábado em Artur Nogueira

Espaço Mãe e Filho, PSF Coração Criança e UBS Teresinha Vicensotti estarão abertos das 8h às 17h; haverá doses para atualização de caderneta

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde (VISA), promoverá um Dia D de Vacinação da Campanha Nacional de Poliomielite neste sábado (08). A ação acontecerá no Espaço Mãe e Filho, PSF Coração Criança e UBS Teresinha Vicensotti, das 8h às 17h.

Nesta campanha serão utilizadas as vacinas: oral poliomielite (VOP) e inativada poliomielite (VIP). O público alvo são crianças menores de 5 anos de idade.

A responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, explica que a poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 e 3 que geralmente acomete os membros inferiores de forma assimétrica e irreversível.

“A vacinação é estratégica e fundamental para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, que está eliminada no país desde 1994”, frisa.

No sábado, é imprescindível que os pais ou responsáveis compareçam juntamente com as crianças, munidos de documento de identificação e a caderneta de vacinação.

VACINA DENGUE

Os profissionais também aplicarão doses contra a Dengue. Os imunizantes contra Dengue estão disponíveis para crianças e adolescentes com idade entre 10 anos completos e 14 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias). O esquema vacinal consiste em duas doses, com um intervalo de 90 dias entre elas.

ATUALIZAÇÃO CADERNETA

Também estarão disponíveis as vacinas para atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos. São elas: Covid-19, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), Difteria e Tétano (dT) e Difteria, Tétano e Pertussis acelular (dTpa).

É importante ressaltar que a disponibilidade das doses de vacina varia de acordo com a entrega realizada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas.