Dia do Agricultor: Apoio do Sicredi é decisivo para desenvolvimento do agronegócio brasileiro

O Brasil é o terceiro maior exportador mundial de produtos agrícolas, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ainda segundo números das Projeções do Agronegócio, Brasil 2019/20 a 2029/30, divulgadas no último dia 22 de julho, a produção de grãos no país deve crescer 27% na próxima década. Por trás de números positivos está o personagem central do agronegócio: o produtor rural, que com atividade na lavoura garante a produção de alimentos e geração de renda.

Com raízes no campo, o Sicredi tem uma longa parceria com agronegócio. Nos últimos anos, a instituição financeira cooperativa tem se destacado no ranking de desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pela liberação de recursos por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Somente para o Plano Safra 2020/2021, o Sicredi está disponibilizando mais de R$ 22,9 bilhões em crédito rural, volume 10% superior ao ano-safra anterior. Do total, R$ 4,3 bilhões são previstos para pequenos produtores ligados ao Pronaf.

“Grande parte dos nossos associados é ligada ao agronegócio, em especial à agricultura familiar. Por isso, celebrar o Dia do Agricultor é fortalecer nossa própria história, nossos propósitos. Ao longo dos anos, a atuação do Sicredi tem sido focada na oferta de crédito aos produtores rurais, além de produtos e serviços que ajudam a gestão de risco no campo. Ao impulsionar o desenvolvimento nas áreas rurais contribuímos para o crescimento econômico regional”, analisa o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.

No Plano Safra 2019/2020, os pequenos e médios produtores rurais estiveram entre os perfis de associados mais atendidos pela instituição, representando 80% das operações realizadas. “O cooperativismo atua diretamente no fomento ao produtor rural com compromisso de oferecer consultoria e crédito responsável adequado às necessidades dos produtores associados”, finaliza Farias.

Agricultura e tecnologia

Ao longo dos anos, o Sicredi também tem apoiado a agricultura de última geração, como a desenvolvida pela Biorgânica, em Realeza, interior do Paraná. A empresa, associada da Sicredi Fronteiras PR/SC/SP, comercializa produtos orgânicos para o Brasil e o exterior, com a missão de conectar diferentes etapas da cadeia de produção como produtores, processadores e clientes.

Para o desenvolvimento da Biorgânica, os sócios Mauro Reichert e Roberto Machado contaram com a instituição financeira cooperativa. “O início foi bem desafiador porque a gente não tinha recursos, não tinha um reconhecimento no mercado. No início o Sicredi já entrou, apostou e investiu na nossa empresa. E, desde então, a parceria continua mais forte”, afirmam os sócios.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).