Dia do Desafio 2023 acontece na quarta-feira, 31 de maio

O Dia do Desafio 2023 acontece na quarta-feira, 31 de maio, tendo como principal objetivo a promoção da saúde e bem-estar, quebrando a rotina sedentária e estimulando a população a praticar qualquer atividade física por, pelo menos, 15 minutos.

Segundo informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, nesta edição do Dia do Desafio não haverá disputa entre cidades, porém as pessoas devem praticar pelo menos 15 minutos de exercícios e assim participar da brincadeira que tem como objetivo a saúde. “Alunos de escolas, creches, academias, projetos esportivos de nossa cidade estarão fazendo 15 minutos de atividades físicas neste dia, grande parte das firmas com seus professores de ginástica também participaram deste Dia do Desafio”, concluiu o Secretário Patão.

Os registros com fotos e vídeos devem ser enviados para o e-mail da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que é esporte@pedreira.sp.gov.br ou para o whatsapp (19) 99702-9772.