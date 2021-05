Dia do Desafio acontece amanhã com foco “virtual”

Amanhã, 26, acontece a 27ª edição do Dia do Desafio. O evento tem a coordenação do SESC (Serviço Social do Comércio) de São Paulo e movimenta toda a América Latina. Desta vez o tema é “Atividade Física: Bom para Mim, Bom para Todos”

Tradicionalmente, o Dia do Desafio conta com uma competição entre duas cidades. Mas, desde o ano passado o modelo precisou passar por alterações devido a pandemia de Covid-19. Assim, agora a ênfase do programa passou a ser em plataformas digitais.

Assim, os participantes continuam sendo a desafiados a realizar alguma atividade física. Mas, para evitar aglomerações e a disseminação da Covid-19, a intenção é para que o envolvimento seja virtual, podendo contar com atividades físicas, vivências, palestras e outras atividades relacionadas ao tema, sempre em grupos virtuais.

Assim, para marcar presença na competição, basta registra o momento e compartilhar nas redes sociais, marcando o SESC e usando das hashtags #diadodesafio, #díadeldesafio e #challengday.

O presidente do Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim), José Antonio Scomparin, destacou a importância do evento, ainda mais no momento em que vivemos. “A pandemia nos trouxe uma preocupação com a nossa saúde que nunca tivemos e manter-se ativo é

fundamental para se manter saudável”, destacou.

Ele ainda ressaltou que este pode ser um ótimo momento para que cada um encontre aquela motivação que falta para iniciar uma atividade esportiva. “O importante é dar o primeiro passa. Ninguém pode fazer isso por você”.

Apesar da mudança no modelo do Dia do Desafio, Scomparin espera que a população se engaje no movimento e conquiste bons índices de envolvimento da cidade no Dia do Desafio.

ATIVIDADES: Dia: 26 de maio, quarta-feira

Às 10 –

Aula Aberta

Assista em: youtube.com/sesccampinas [1]

Com Tatiana dos Anjos, educadora de Atividades Físicas do Sesc Campinas, propondo exercícios funcionais para idosos, com foco em como melhorar o dia a dia.

Às 14h –

Desafio do Movimento para Famílias

Assista em: youtube.com/sescjundiai [2]

Com Luciana Stigliano, educadora de Atividades Físicas do Sesc Jundiaí e Renato Oliveira, educador de Atividades Físicas do Sesc Campinas. A proposta desta atividade é se movimentar, mas em família.

Às 19h –

Bate-papo Qual o Seu Desafio Diário? Desperte o Herói em Você!

Assista em: youtube.com/sesctaubate [3]

Nesta atividade teremos a presença de Jéssica Claro, atleta de Crossfit Adaptado; Ellen Valias, fundadora do Rachão Basquete Feminino e Profa. Dra. Fabrina Moreira, mestra e doutora em Filosofia. Mediação de Luís Henrique, educador em Atividades Físicas do Sesc Taubaté. Neste bate-papo Jéssica Claro conta sua história de superação, do acidente até os resultados alcançados no Crossfit; Ellen traz seu olhar sobre a superação da gordofobia e do machismo no esporte; e

Fabrina Moreira apresenta o olhar filosófico sobre o despertar do herói em cada ser humano.

Mais informações em: www.diadodesafio.org.br [4];

Facebook.com/odiadodesafio

#diadodesafio #díadeldesafio #challengeda #sincomercio