Dia Internacional da Educação: Pedagoga do CEUB reforça o papel da Educação para a Paz

Novas práticas adotadas em instituições de ensino podem construir uma sociedade mais solidária, terça-feira (24), é comemorado o Dia Internacional da Educação. A data está no seu quinto ano de celebração e foi proposta pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em dezembro de 2018. Pensando nas diversas pautas que a data acolhe, um dos temas debatidos para o aprimoramento da educação é a importância do trabalho sobre valores dentro das instituições de ensino para propagar a paz. Pedagoga do Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Ana Gabriella Sardinha explica como o conceito de “Educação para a Paz” pode beneficiar o aprendizado no Brasil.