Dia Mundial dos Animais lembra importância de cuidado com os pets

Crédito: Arquivo PMC

Campinas oferece uma série de serviços para os pets, entre eles, os consultórios veterinários móveis, gratuitos, castração e microchipagem

Os pets têm uma data especial para celebrá-los nesta quarta-feira, 4 de outubro. É o Dia Mundial dos Animais que também coincide com o Dia de São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais.

A Prefeitura de Campinas oferece uma série de serviços para cuidar dos bichinhos. Um dos destaques é o Samu Animal, uma UTI móvel com médico veterinário que atende animais domésticos de rua (cães e gatos), sem tutores, que estão doentes ou sofreram algum acidente. Os animais são avaliados e levados para o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Lá, os bichinhos recebem todos os cuidados e assim que se recuperam ficam disponíveis para serem adotados por um tutor que possa cuidar de suas necessidades e lhe dar muito amor e carinho. Todos os bichinhos que estão disponíveis para adoção no DPBEA podem ser conhecidos no Portal Animal: portalanimal.campinas.sp.gov.br

O município também tem dois Consultórios Veterinários Móveis, que oferecem atendimento veterinário itinerante e gratuito para cães e gatos em todas as regiões da cidade. Atualmente a unidade 1 está no CRAS Nelson Mandela, no DIC V e a unidade 2 no CEU Florence Mestre Alceu, no Jardim Florence. No Castramóvel, além da consulta, o veterinário verifica quais as vacinas que o animal precisa tomar, como a múltipla, por exemplo, e faz a microchipagem dos pets. Veja as datas, horários e o que precisa levar no Portal Animal.

A castração, um ato de amor, segundo os veterinários do DPBEA, é outro serviço gratuito oferecido para os animais da população de Campinas. O procedimento garante melhor qualidade de vida e longevidade para os bichinhos, evita fugas, agressividade, ninhadas indesejadas e abandono de filhotes. Os procedimentos são feitos no Castramóvel da Prefeitura e com agendamento. As próximas datas também estão no Portal Animal.

O DPBEA ainda cuida de grandes animais, como cavalos, vacas, ovinos, suínos e caprinos que são encontrados em condições de urgência, feridos ou doentes, sem tutores, em vias públicas.

Segundo o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, Campinas tem se destacado na proteção e bem-estar animal. “Mais de 80 cidades já vieram conhecer as nossas políticas voltadas aos animais”, contou. Ele também ressalta a importância e a responsabilidade de cada tutor. “A decisão de ter um animal não é uma decisão qualquer. Precisa ser muito bem pensada. O tutor é responsável por aquela vida e há uma legislação que protege esse animal”, ressaltou.

O município também realiza um trabalho de fiscalização de maus tratos a animais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. Uma equipe de fiscalização da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental do Verde realiza esse trabalho.

Bênção dos animais

A Igreja Católica também fará a benção dos animais nesta quarta-feira. Será no Santuário Arquidiocesano Menino Jesus de Praga em três horários: das 8h15 às 9h; das 16h às 16h30; e das 18h30 às 19h. O Santuário fica na Rua Manuel Bueno de Barros, 211, no Cambuí.

Números do DPBEA em 2023

– 567 denúncias de maus tratos atendidas pela Coord. de Fiscalização Ambiental

– 9.211 animais cadastrados no Sistema Arquimedes

– 12.311 atendimentos pelo Consultório Veterinário Móvel – Unidades 1 e 2

– 6.530 cães vacinados nos Consultórios Veterinários Móveis

– 173 animais aptos para adoção

– 243 animais socorridos pelo SAMU Animal

– 4.189 animais castrados

– 121 animais adotados no DPBEA