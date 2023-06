Dia perfeito para a Stuttgart Motorsport no Velopark: vitória na GT3 e dobradinha na GT4

Seria impossível a Stuttgart Motorsport conseguir um resultado melhor nas 3 Horas do Velopark, terceira etapa do Endurance Brasil 2023. A equipe venceu na classe GT3 com Marcel Visconde/Ricardo Mauricio/Marçal Müller (Porsche 911 GT3 R número 55) e fez dobradinha na GT4 com vitória do número 718 de Tom Filho/Marçal Müller e do segundo lugar do carro 21 de Jacques Quartiero/Danilo Dirani (ambos com Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport).

Desde a largada, a corrida já se anunciava promissora para os três carros da Stuttgart. Marçal Müller, que correu em carros das duas classes, largou muito bem e rapidamente colocou o 911 GT3 R na luta pela vitória na classe. Visconde fez o segundo stint e manteve o carro na luta pela vitória. Com 1h40min de prova, já no terceiro stint, Mauricio ultrapassou o Mercedes-Benz AMG GT3 de Ricardo Baptista/Cacá Bueno com uma manobra ousada na curva que antecede a reta dos boxes. Na volta seguinte, repetiu a manobra sobre o Mercedes líder de Guilherme Figueirôa/Júlio Campos. Os dois carros se tocaram e o Porsche recebeu uma punição de 10 segundos a ser cumprida na parada de box seguinte. Andando sempre em um ritmo muito forte, o Porsche teve Ricardo Mauricio ao volante nos dois últimos stints, recuperou a liderança e venceu pela primeira vez na GT3 na temporada 2023.

Na classe GT4, o 718 largou na pole position e manteve uma liderança sólida até ser desfavorecido em uma das entradas de safety car. O carro chegou a ficar uma volta atrás dos novos líderes: o 21 de Quartiero e Dirani. A bandeira vermelha fez o pelotão ser reorganizado e o 718 voltou a ficar na mesma volta. Recuperou a liderança e recebeu a bandeirada em primeiro, à frente do outro Porsche. Além das várias entradas de Safety Car, a corrida chegou a ser interrompida com bandeira vermelha devido ao acidente com o BMW de Lucas Foresti/Vitor Foresti, que saiu da pista ao ser tocado por outro concorrente e capotou ao bater na barreira de pneus. O piloto escapou ileso, mas foi necessário parar a prova para remover o carro acidentado e reparar a barreira.

Com esses resultados, a Stuttgart Motorsport fica em excelente situação nos dois campeonatos. Visconde/Mauricio/Müller lideram na GT3, enquanto Tom Filho é líder isolado na GT4 por ter corrido com tripulações diferentes nas etapas anteriores. Quartiero e Dirani estão cinco pontos atrás. Esta classificação é extra-oficial e deverá ser confirmada nos próximos dias.

Marcel Visconde – “Foi um dia muito importante, com vitória da Stuttgart nas duas categorias. Esse tipo de circuito favorece nosso carro, ele traciona e freia muito bem. Tenho que agradecer à equipe, que fez um excelente trabalho nos três carros, e aos pilotos, que também foram muito bem. Um ‘parabéns’ especial ao Marçal, que guiou dois carros e ganhou nas duas categorias.”

Ricardo Mauricio – “Foi um fim de semana muito legal. Nosso carro é muito competitivo no Velopark. Muito importante para a marca, duas vitórias e Marçal fazendo história ao vencer na GT3 e na GT4. Estratégia da equipe ‘casou’ muito bem com o desenrolar da prova. Nunca é fácil fazer estratégia nesse tipo de prova porque tem muito safety car, e nesta ainda teve uma bandeira vermelha. Tudo deu certo, desta vez nada nos prejudicou. Sobe o toque com o Figueirôa, eu havia ultrapassado o Cacá e ele fez um movimento mas não trancou tudo. Daí eu mergulhei, e quando mergulhei ele fez outro. Aí eu já está freando mais tarde e encostou. Achei injusta a punição que nos foi dada. Depois da bandeira vermelha, vim tirando tudo do carro. Quando faltavam duas voltas para abrir a última janela de pits, tivemos um furo de pneu. Bem pequeno, mas tive que parar o quanto antes. Ficamos na pista mais tempo com pneus novos e pude recuperar.”

Marçal Müller – “Estou muito feliz. A equipe fez um trabalho excelente nos três carros. Guiar em duas categorias exige umas duas voltas de adaptação quando se muda de um para outro, porque os dois modelos são muito diferentes, e estou feliz por ter me adaptado rapidamente durante o fim de semana. Preciso pesquisar, mas acho que foi a primeira vez no Endurance Brasil que um piloto venceu na GT3 e no GT4 no mesmo fim de semana. Foi um grande feito.”

Tom Filho – “Foi muito bom. Conseguimos uma boa distância no primeiro stint, mas a entrada do safety car atrapalhou muito e caímos para terceiro. A bandeira vermelha reorganizou tudo e o Marçal deu um show, guiou demais. A equipe inteira fez um trabalho impecável.”

Jacques Quartiero – “Lideramos por algum tempo, mas perdemos a vantagem depois da bandeira vermelha e o 718 nos passou. Foi uma corrida legal, estou contente com o resultado.”

Danilo Dirani – “O traçado do Velopark é curto, mas é preciso tomar cuidado porque o carro sofre bastante, leva muita pancada. Mantivemos a constância no campeonato com este segundo lugar: eu e o Jacques ficamos em primeiro ou segundo lugar em todas as corridas realizadas até agora. Isso é muito bom.”

Resultado das 3 Horas do Velopark

Classe GT3

1) 55-Marcel Visconde/Ricardo Mauricio/Marçal Müller (Porsche 911 GT3 R)

2) 27-Ricardo Baptista/Cacá Bueno (Mercedes-Benz AMG GT3)

3) 16-Marcelo Hahn/Allam Khodair (McLaren 720S GT3)

4) 83-Maurizio Billi/Marco Billi/Max Wilson (Mercedes-Benz AMG GT3)

5) 63-Sérgio Ribas/Guilherme Ribas (Mercedes-Benz AMG GT3)

Classe GT4

1) 718-Tom Filho/Marçal Müller (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport)

2) 21-Jacques Quartiero/Danilo Dirani (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport)

3) 22-André Moraes Jr./Flavio Abrunhoza/Leandro Ferrari (Ford Mustang GT4)

4) 5-Henry Visconde/Marcelo Steyer (Audi RS3 LMS)

5) 64-Lucas Foresti/Vitor Foresti (BMW M2 CS)

Stuttgart: mais de 25 anos como referência Porsche no Brasil

A Stuttgart atuou entre outubro de 1997 e junho de 2015 como importadora oficial da marca Porsche no Brasil. Nesse período, a Porsche aumentou significativamente sua presença no País. Atualmente, a Stuttgart Porsche opera oito lojas em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife. O Stuttgart Service | Body & Paint, localizado em São Paulo, é o mais moderno centro de serviços de reparo e manutenção de carros da marca, sendo o único da América Latina capacitado a fazer reparos em carrocerias de alumínio e o único do Brasil apto a fazer manutenção e reparos em baterias de alta tensão para veículos híbridos e elétricos. O histórico, a presença em seis estados e a alta qualidade de seu atendimento e de seus serviços fazem da Stuttgart ser referência em Porsche no Brasil.