Representantes do SEBRAE, Turismo de Pedreira e Consórcio Circuito das Águas estiveram reunidos

O Centro de Exposições “Maestro Antônio Miguel Fabrin e Família Fabrin”, localizado na Praça Ângelo Ferrari, sediou na quarta-feira, 23 de outubro, reunião entre representantes do SEBRAE, Secretarias Municipais de Turismo e de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, além de representantes do Consórcio Circuito das Águas Paulista.

Entre os temas debatidos durante o encontro, destaque para a definição da Rota Rural de Turismo, o Planejamento das Atividades para o ano de 2025 e os projetos que estarão em desenvolvimento. “O trabalho em favor do engrandecimento do Turismo em Pedreira não para, precisamos colocar em prática a nossa Rota Rural, já possuímos um projeto voltado exclusivamente ao Turismo Rural, inclusive contamos com o total apoio do Conselho Municipal de Turismo e a participação de muitos proprietários e produtores rurais, com o importante apoio do SEBRAE, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e do Consórcio do Circuito das Águas, o ano de 2025, será de muitas novidades”, destacou na ocasião o Secretário de Turismo Marcos Ronaldo Tonelotti.

Para o Prefeito Fábio Polidoro, a união de vários segmentos trará em breve muitos benefícios ao turismo, principalmente o rural. “A Administração Municipal, através de suas secretarias de Turismo, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, além da de Ciência e Tecnologia, estão trabalhando há vários anos, em parceria com o COMTUR, para implantar a nossa Rota Rural, agora com toda a experiência do SEBRAE e do Consórcio Circuito das Águas, teremos já no próximo ano boas novidades para o setor”, ressalta o Chefe do Executivo.